DINAMO - RAPID 3-1. Daniel Paraschiv (27 de ani), atacantul „giuleștenilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în derby-ul cu rivala din Capitală.

Paraschiv a marcat unicul gol al echipei sale, pe final de meci. La final, acesta a avut un discurs brutal de sincer când a vorbit despre evoluția Rapidului.

DINAMO - RAPID. Daniel Paraschiv: „Suntem cea mai slabă echipă din play-off ”

„Nu e doar meciul din această seară, e vorba de ultima perioadă. Nici nu mai știu de când nu am mai câștigat. Este dezastruos, rușinos pentru noi și e clar că nu face nimănui cinste să treacă prin această perioadă. Cel mai important lucru e prejudiciul adus clubului.

Soluția e victoria, dar se pare că n-avem idee cum s-o obținem. Mi se pare că ne e frică de joc, poate nu putem juca în această presiune artificială. Poate e și lipsa de valoare, nu individual, dar ca echipă, valoarea noastră este destul de jos. Suntem cea mai slabă echipă din play-off când vine vorba de grup.

A fost lisă de inspirație, lipsă de asumare a deciziilor. Parcă fugim cu toții de minge, cred că și asta ne-a lipsit, câțiva lideri cu spiritul Giuleștiului, niște jucători care să fie împinși de altceva din interiorul lor.

Nu se pot discuta prea multe. Problemele sunt vizibile pe teren. Dacă avea cineva o soluție, cu siguranță nu mai eram în această situație. Problema e la noi, la jucători, poate și pentru că ne gândim dacă plecam de la club”, a spus Daniel Paraschiv la Prima Sport.

Fanii au fost blânzi. Aveau toate motivele să fie supărați, să ne înjure, să fie nemulțumiți. Noi putem doar să lăsăm capul în pământ și să-i mulțumim în meciurile viitoare, altă soluție nu văd. Daniel Paraschiv

Paraschiv, despre viitorul său la Rapid: „ N-a vorbit nimeni cu mine”

Împrumutat până la finalul sezonului de la Real Oviedo, Daniel Paraschiv a fost întrebat despre viitorul său. Acesta a declarat că nu știe dacă va continua în Giulești și în sezonul viitor.

„În primul rând îmi doresc să ieșim din această situație. Eu sunt aici deocamdată până în vară, de acolo nu m-am gândit ce se va întâmpla.

Nu a vorbit nimeni cu mine și nici nu este cazul. Mai sunt patru meciuri, e mai importantă situația clubului, decât a mea. Nu mă consider un jucător atât de important al Rapidului”, a mai spus Paraschiv.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - Rapid, scor 3-1

