„Suntem cei mai slabi din play-off!" Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!"
Publicat: 26.04.2026, ora 23:42
Actualizat: 26.04.2026, ora 23:47
  • DINAMO - RAPID 3-1. Daniel Paraschiv (27 de ani), atacantul „giuleștenilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în derby-ul cu rivala din Capitală.

Paraschiv a marcat unicul gol al echipei sale, pe final de meci. La final, acesta a avut un discurs brutal de sincer când a vorbit despre evoluția Rapidului.

Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
Citește și
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
Citește mai mult
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?

DINAMO - RAPID. Daniel Paraschiv: „Suntem cea mai slabă echipă din play-off

„Nu e doar meciul din această seară, e vorba de ultima perioadă. Nici nu mai știu de când nu am mai câștigat. Este dezastruos, rușinos pentru noi și e clar că nu face nimănui cinste să treacă prin această perioadă. Cel mai important lucru e prejudiciul adus clubului.

Soluția e victoria, dar se pare că n-avem idee cum s-o obținem. Mi se pare că ne e frică de joc, poate nu putem juca în această presiune artificială. Poate e și lipsa de valoare, nu individual, dar ca echipă, valoarea noastră este destul de jos. Suntem cea mai slabă echipă din play-off când vine vorba de grup.

A fost lisă de inspirație, lipsă de asumare a deciziilor. Parcă fugim cu toții de minge, cred că și asta ne-a lipsit, câțiva lideri cu spiritul Giuleștiului, niște jucători care să fie împinși de altceva din interiorul lor.

Nu se pot discuta prea multe. Problemele sunt vizibile pe teren. Dacă avea cineva o soluție, cu siguranță nu mai eram în această situație. Problema e la noi, la jucători, poate și pentru că ne gândim dacă plecam de la club”, a spus Daniel Paraschiv la Prima Sport.

Fanii au fost blânzi. Aveau toate motivele să fie supărați, să ne înjure, să fie nemulțumiți. Noi putem doar să lăsăm capul în pământ și să-i mulțumim în meciurile viitoare, altă soluție nu văd. Daniel Paraschiv

Paraschiv, despre viitorul său la Rapid: „N-a vorbit nimeni cu mine”

Împrumutat până la finalul sezonului de la Real Oviedo, Daniel Paraschiv a fost întrebat despre viitorul său. Acesta a declarat că nu știe dacă va continua în Giulești și în sezonul viitor.

„În primul rând îmi doresc să ieșim din această situație. Eu sunt aici deocamdată până în vară, de acolo nu m-am gândit ce se va întâmpla.

Nu a vorbit nimeni cu mine și nici nu este cazul. Mai sunt patru meciuri, e mai importantă situația clubului, decât a mea. Nu mă consider un jucător atât de important al Rapidului”, a mai spus Paraschiv.

Citește și

Cristian Geambașu Final rapid de coșmar
Opinii
23:37
Cristian Geambașu Final rapid de coșmar
Citește mai mult
Cristian Geambașu Final rapid de coșmar
„Trebuie să luptăm pentru Europa” Musi apasă accelerația după victoria cu Rapid: „Să câștigăm tot până la final”
Superliga
23:20
„Trebuie să luptăm pentru Europa” Musi apasă accelerația după victoria cu Rapid: „Să câștigăm tot până la final”
Citește mai mult
„Trebuie să luptăm pentru Europa” Musi apasă accelerația după victoria cu Rapid: „Să câștigăm tot până la final”

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Știrile zilei din sport
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
15:18
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Superliga
15:59
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Nationala
15:30
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Opinii
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Top stiri
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Tenis
14:44
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
Citește mai mult
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Superliga
13:50
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Citește mai mult
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Campionatul Mondial
15:02
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
B365
26.04
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Citește mai mult
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

