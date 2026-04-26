Echipa de handbal a clubului CSA Steaua a promovat în primul eșalon al handbalului românesc, după doar un sezon de la retrogradare.

Dublă câștigătoare a Ligii Campionilor, echipa de handbal a Stelei a căzut în eșalonul secund în sezonul trecut, marcând un nou eșec imens în istoria clubului, după retrogradarea din 2012.

După ce a învins categoric la Zalău, scor 44-26, Steaua București a obținut matematic promovarea în prima ligă.

Echipa antrenată de Ionuț Georgescu este neînvinsă în acest sezon, cu două meciuri înainte de finalul sezonului.

„Steaua București a învins categoric la Zalău, cu 44-26 pe Dinamyc, și și-a asigurat matematic promovarea în prima ligă! Băieții antrenați de Ionuț Georgescu continua să rămână neînvinși. Mai au două meciuri de disputat, dar nu mai pot pierde primul loc!

Steaua a condus cu 21-13 la Zalău, iar în partea a doua diferența a tot crescut. Au marcat pentru roș-albaștri: Ovidiu Irimia 9 goluri, Shahoo Nosrati 5, Andrei Horneț 5, Bogdan Mircioiu 5, Gabriel Burlacu 4, Ciprian Șandru 4, Ovidiu Buzu 3, Maxim Oancea 3, Alin Roșu 2, Valentin Dincă 2, Andrei Niculae 2. Excelentă și prestația portarului Deniș Ștefan, care a avut 21 de intervenții”, a transmis Steaua București.

Steaua București, palmares incredibil în handbalul românesc

Formația roș-albastră a cucerit 28 de titluri de campioană în Liga Națională, ultimul în 2008, dar și 9 Cupe ale României, ultima dată în 2009.

Pe plan european, Steaua a cucerit de două ori și Cupa Campionilor Europeni, în 1968 și în 1977, bifând alte două finale în 1971 și 1989.

Ultima performanță europeană a echipei de handbal a fost în 2006, când a câștigat Cupa Challange, contra portughezilor de la SC Horta.

Printre numele importante care au îmbrăcat tricoul echipei se numără: Cristian Gațu, Gheorghe Gruia, Radu Voina, Ștefan Birtalan, Vasile Stângă sau Cornel Oțelea.

