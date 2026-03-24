Vor să-i mărească clauza Andrei Nicolescu oferă noi detalii despre contractul titularului incontestabil de la Dinamo
Nikita Stoinov
Vor să-i mărească clauza Andrei Nicolescu oferă noi detalii despre contractul titularului incontestabil de la Dinamo

Publicat: 24.03.2026, ora 09:56
Actualizat: 24.03.2026, ora 09:56
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre clauza de reziliere a lui Nikita Stoinov (20 de ani), un jucător foarte important din apărarea „câinilor”.
  • Contractul fundașului israelian cu formația din „Ștefan cel Mare” va expira în vara anului 2029.

Nikita Stoinov a fost transferat de Dinamo de la Maccabi Netanya, în vara anului trecut, în schimbul sumei de 450.000 de euro.

În contractul fundașului cu Dinamo a fost stipulată o clauză problematică pentru „câini”. În cazul în care Stoinov primește o ofertă de 1,5 milioane de euro, pe care o acceptă, acesta poate părăsi echipa fără acordul clubului, conform prosport.ro.

Andrei Nicolescu, despre Nikita Stoinov: „Noi încercăm să mergem mai sus, către 3,5 - 4 milioane de euro”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că încearcă să mărească această clauză de reziliere din contractul lui Nikita Stoinov.

„Schimbăm hârtii cu agenții lui. Au fost aici, în vizită, am stat de vorbă. Discutăm ce e mai important pentru jucător. Jucătorul se simte foarte bine aici și își dorește să rămână, să evolueze, pentru că simte că a crescut foarte mult alături de noi.

Pentru asta ne dorim o poziție cât mai bună pentru jucător și agenții săi în vederea unui viitor transfer, dar și pentru club. Astea trebuie să le adăugăm într-un adițional.

Mai are contract trei ani și jumătate. Durata nu e discuție. Doar clauza și alte beneficii, atât pentru el, cât și pentru impresar. Noi încercăm să mergem mai sus, către 3,5 - 4 milioane de euro.

Deocamdată facem schimb de hârtii, nu vreau să apreciez. Suntem acolo în proceduri. Sunt alte detalii legate de contract, de procente, în zona financiară”, a declarat Andrei Nicolescu la Fanatik, conform sursei citate.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Nikita Stoinov, conform Transfermarkt

Conform ProSport, valoarea clauzei de reziliere din contractul lui Stoinov crește cu jumătate de milion de euro în fiecare sezon.

Dacă în acest sezon clauza israelianului este de 1,5 milioane de euro, în viitoarea stagiune aceasta va ajunge la 2 milioane de euro. Totuși, clauza poate și să scadă, dacă acesta își pierde locul de titular.

La începutul acestui an, Dinamo a inițiat discuțiile pentru a-i mări clauza de reziliere a lui Stoinov, dar acestea nu s-au finalizat.

Stoinov, stâlpul apărării lui Dinamo

Nikita Stoinov s-a adaptat rapid la Dinamo și a devenit un jucător indispensabil pentru apărarea „câinilor”.

În acest sezon, fundașul israelian a bifat 33 de apariții în toate competițiile pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic, fiind titular incontestabil.

Din toate aceste meciuri, în 32 a fost integralist. Doar într-o singură partidă nu a bifat toate minutele pe teren. Este vorba de derby-ul cu Rapid (0-2), din etapa 13 din sezonul regulat, atunci când a jucat 75 de minute.

2.955 de minute
a bifat Nikita Stoinov în acest sezon pentru Dinamo

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
