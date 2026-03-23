„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”

Bogdan Stancu (38 de ani), fostul atacant al naționalei României, a oferit vorbit în presa din Turcia despre duelul din semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Bogdan Stancu este de părere că Mircea Lucescu, antrenor care cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, reprezintă marele atu al „tricolorilor” la meciul de joi.

Bogdan Stanciu, despre barajul cu Turcia: „Faptul că îl avem pe Lucescu antrenor este un mare avantaj”

„M-am simțit ca acasă aici și iubesc poporul turc. Mâncarea și nivelul fotbalului au fost foarte bune. Este o țară frumoasă. Este regretabil că trebuie să jucăm între noi pentru calificarea la Cupa Mondială.

Totuși, sângele românesc îmi curge în vene și mi-ar plăcea să văd cum România câștigă și merge la Cupa Mondială.

A fost o perioadă cu unele schimbări, astfel de lucruri se întâmplă la fiecare echipă din când în când. Lotul arată bine acum. Băieții sunt gata să lupte.

Pot spune că faptul că îl avem pe Lucescu la conducere este, de asemenea, un mare avantaj. El cunoaște foarte bine fotbalul și jucătorii din Turcia. Sunt sigur că știe exact cum să se pregătească pentru un astfel de meci” , a declarat Stancu, conform trtspor.com.

Cunosc fanii turci și atmosfera extraordinară pe care o creează în meciuri de genul acesta. Este un avantaj, dar echipa națională a României poate face față acestei presiuni. Bogdan Stancu

Bogdan Stancu, impresionat de naționala Turciei: „Jucători de calitate”

Bogdan Stancu a avut numai cuvinte de laudă despre selecționata antrenată de Vincenzo Montella.

„În echipa voastră sunt jucători de calitate, calmi și cărora le place să joace ofensiv. Au și un antrenor bun. Au capacitatea de a schimba jocul, nu există nicio îndoială în privința asta. Turcia a avut întotdeauna jucători tineri talentați.

În prezent, Arda Güler, Kenan Yıldız și Hakan Çalhanoğlu sunt cei mai eficienți jucători. Și România are jucători tineri talentați. Desigur, atunci când ai jucători de calitate, nivelul jocului se îmbunătățește mult”, a mai spus „Motanul”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport