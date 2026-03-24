„Mă îngrozesc” Cu cine a negociat Dinamo pentru un post în conducere și cine e persona non grata: „Cum pot să mai vorbesc cu el?!” +50 foto
„Mă îngrozesc” Cu cine a negociat Dinamo pentru un post în conducere și cine e persona non grata: „Cum pot să mai vorbesc cu el?!”

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 09:02
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 09:02
  • Dinamo a tot încercat să aducă în club un fost fotbalist cu trecut în roșu și alb și cu experiență administrativă, dar negocierile nu au avut succes până acum

Printre numele cu care a existat contact în acest sens se numără Marius Niculae și Vlad Munteanu, ambii angajați FRF.

Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central

Dinamo a negociat cu Niculae și Munteanu

Andrei Nicolescu a fost întrebat despre cei doi, dar și despre alții, precum Florin Prunea.

„Bun, ca să răspund punctual. Cu primii doi am avut discuții foarte avansate încă de acum doi ani, când poate nimeni nu credea în proiect sau ei nu credeau.

Şi discuţiile au rămas la nivel de discuţii, pentru că asta se întâmplă. Nu s-au finalizat din cauza unor conjuncturi.

Dinamo creştea într-un anumit mod, Dinamo putea să ofere anumite lucruri, Dinamo putea să se poziţioneze în anumite lucruri și nu s-au întâmplat aceste colaborări. La fel cum, la început, cred că nimeni nu s-ar fi asociat cu proiectul ăsta.

Dacă ne aducem aminte şi de domnul Prunea, avea nişte afirmaţii şi nişte luări de poziţie apropo de ce se întâmplă la Dinamo, de acum 3 ani, încât mă îngrozesc.

Nici măcar nu-mi dau seama cum pot acum să vorbesc la modul natural şi normal când mă întâlnesc cu el, să pară că totul e ok. Pentru că nu le-am luat personal, pur şi simplu le-am luat aşa… Dar asta e realitatea. Trebuie să defilăm cu ea”, a spus Nicolescu la emisiunea fanilor „Totul pentru Dinamo”.

  • Singurul fost mare jucător dinamovist care are o funcție oficială la prima echipă a lui Dinamo în acest moment este Florentin Petre, antrenor secund
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Domnul Vaișcovici nu e o prezenţă pozitivă pentru Dinamo”

Conducătorul „câinilor” a continuat, referindu-se la faptul că e nevoie de un om din fotbal în conducerea clubului:

„Corect, dar, pe de altă parte, eu trebuie să creez pentru Dinamo un drum în care credem cu toţii, aşa cum sunt eu mandatat de către acţionarii actuali.

Noi credem că ăsta e drumul corect spre performanţă reală, adevărată şi solidă. Adică una care să dureze, nu care să ofere doar un moment de bucurie, după care să se prăbuşească, precum un castel de nisip.

Noi credem că asta e maniera în care putem să schimbăm lucrurile, aşa, mai uşor, mai greu, cu aceste probleme de care ne lovim. Dar credem că asta e maniera corectă.

Va veni momentul la care o să pot să poziţionez clubul Dinamo aşa cum ne dorim, inclusiv în zona media, pentru că eu nu mi-am dorit să apar în zona media şi să mă duc la emisiuni decât în momentul în care am văzut că se monopolizează discuţiile acolo despre alte echipe și că din perspectiva asta se creează o concurenţă absolut neloială în legătură cu informaţiile despre Dinamo.

În momentul în care o să pot să poziţionez corect ce se vorbeşte despre Dinamo şi informaţiile despre Dinamo, lucrăm la asta pe toate canalele, inclusiv prin canalul nostru şi prin participările mele la canalele altora, în momentul acela o să putem să avem pe cineva care să ne reprezinte cu adevărat în mediile de televiziuni. Căutăm pe cineva.

Spre exemplu, eu nu sunt de acord că domnul Vaișcovici e o prezenţă pozitivă pentru Dinamo, din ceea ce declară şi cum declară. Asta e părerea mea, îmi cer scuze.

Văd oameni care sunt aproape de celelalte cluburi, care niciodată, indiferent de situaţie, nu vorbesc într-o manieră agresivă despre ce se întâmplă la clubul lor de suflet. Pentru mine e oarecum dureros.

Dinamo - FC Argeș, meci (5).jpeg

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
Adică singurul pe care l-am văzut întotdeauna și care a încercat întotdeauna să găsească şi note pozitive pentru rezultate proaste, dintre cei care sunt dinamovişti și cei care se declară dinamovişti, este Torje. Aşa simt eu şi aşa am văzut eu, poate greşesc.

Dar mie mi se pare că un om care e capabil să scoată şi în momente mai puţin bune lucruri pozitive despre echipă dă un vibe acelor oameni care sunt alături de echipă și înţeleg momentele prin care trece.

Echipa trece prin momente grele și în acele momente grele echipa are nevoie de suportul fanilor, de cuvintele de încurajare ale fanilor.

Dacă jucătorii după un meci nereuşit sau nu atât de reuşit primesc toate mesajele alea de ură, credeţi că vor mai fi capabili la meciul următor să se concentreze tot atât de bine pentru a obţine un rezultat bun? Credeţi că frustrarea nu-i va lovi şi pe ei? Sunt oameni, au şi ei emoţii.

Credeţi că dacă vom reuşi cumva să fim alături de ei și să le vorbim pozitiv, să le găsim părţile bune pe care le-au făcut, că nu au doar părţi proaste când au pierdut, nu vor fi mai capabili să se monteze pentru următorul meci, ca să obţină o victorie?”.

Liga 1 Unirea Slobozia, victorie importantă cu Oțelul, în ultima partidă a etapei #2 + Arbitrul Chivulete s-a accidentat » Cum arată clasamentul
Liga 1 Unirea Slobozia, victorie importantă cu Oțelul, în ultima partidă a etapei #2 + Arbitrul Chivulete s-a accidentat » Cum arată clasamentul
Marotta, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis președintele lui Inter antrenorului român, după un nou meci fără victorie în Serie A
Marotta, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis președintele lui Inter antrenorului român, după un nou meci fără victorie în Serie A

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
„Trei luni am fost în depresie” Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
„Trei luni am fost în depresie”  Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
