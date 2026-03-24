„Mă îngrozesc” Cu cine a negociat Dinamo pentru un post în conducere și cine e persona non grata: „Cum pot să mai vorbesc cu el?!”

Dinamo a tot încercat să aducă în club un fost fotbalist cu trecut în roșu și alb și cu experiență administrativă, dar negocierile nu au avut succes până acum

Printre numele cu care a existat contact în acest sens se numără Marius Niculae și Vlad Munteanu, ambii angajați FRF.

Dinamo a negociat cu Niculae și Munteanu

Andrei Nicolescu a fost întrebat despre cei doi, dar și despre alții, precum Florin Prunea.

„Bun, ca să răspund punctual. Cu primii doi am avut discuții foarte avansate încă de acum doi ani, când poate nimeni nu credea în proiect sau ei nu credeau.

Şi discuţiile au rămas la nivel de discuţii, pentru că asta se întâmplă. Nu s-au finalizat din cauza unor conjuncturi.

Dinamo creştea într-un anumit mod, Dinamo putea să ofere anumite lucruri, Dinamo putea să se poziţioneze în anumite lucruri și nu s-au întâmplat aceste colaborări. La fel cum, la început, cred că nimeni nu s-ar fi asociat cu proiectul ăsta.

Dacă ne aducem aminte şi de domnul Prunea, avea nişte afirmaţii şi nişte luări de poziţie apropo de ce se întâmplă la Dinamo, de acum 3 ani, încât mă îngrozesc.

Nici măcar nu-mi dau seama cum pot acum să vorbesc la modul natural şi normal când mă întâlnesc cu el, să pară că totul e ok. Pentru că nu le-am luat personal, pur şi simplu le-am luat aşa… Dar asta e realitatea. Trebuie să defilăm cu ea”, a spus Nicolescu la emisiunea fanilor „Totul pentru Dinamo”.

Singurul fost mare jucător dinamovist care are o funcție oficială la prima echipă a lui Dinamo în acest moment este Florentin Petre, antrenor secund

„Domnul Vaișcovici nu e o prezenţă pozitivă pentru Dinamo”

Conducătorul „câinilor” a continuat, referindu-se la faptul că e nevoie de un om din fotbal în conducerea clubului:

„Corect, dar, pe de altă parte, eu trebuie să creez pentru Dinamo un drum în care credem cu toţii, aşa cum sunt eu mandatat de către acţionarii actuali.

Noi credem că ăsta e drumul corect spre performanţă reală, adevărată şi solidă. Adică una care să dureze, nu care să ofere doar un moment de bucurie, după care să se prăbuşească, precum un castel de nisip.

Noi credem că asta e maniera în care putem să schimbăm lucrurile, aşa, mai uşor, mai greu, cu aceste probleme de care ne lovim. Dar credem că asta e maniera corectă.

Va veni momentul la care o să pot să poziţionez clubul Dinamo aşa cum ne dorim, inclusiv în zona media, pentru că eu nu mi-am dorit să apar în zona media şi să mă duc la emisiuni decât în momentul în care am văzut că se monopolizează discuţiile acolo despre alte echipe și că din perspectiva asta se creează o concurenţă absolut neloială în legătură cu informaţiile despre Dinamo.

În momentul în care o să pot să poziţionez corect ce se vorbeşte despre Dinamo şi informaţiile despre Dinamo, lucrăm la asta pe toate canalele, inclusiv prin canalul nostru şi prin participările mele la canalele altora, în momentul acela o să putem să avem pe cineva care să ne reprezinte cu adevărat în mediile de televiziuni. Căutăm pe cineva.

Spre exemplu, eu nu sunt de acord că domnul Vaișcovici e o prezenţă pozitivă pentru Dinamo, din ceea ce declară şi cum declară. Asta e părerea mea, îmi cer scuze.

Văd oameni care sunt aproape de celelalte cluburi, care niciodată, indiferent de situaţie, nu vorbesc într-o manieră agresivă despre ce se întâmplă la clubul lor de suflet. Pentru mine e oarecum dureros.

Adică singurul pe care l-am văzut întotdeauna și care a încercat întotdeauna să găsească şi note pozitive pentru rezultate proaste, dintre cei care sunt dinamovişti și cei care se declară dinamovişti, este Torje. Aşa simt eu şi aşa am văzut eu, poate greşesc.

Dar mie mi se pare că un om care e capabil să scoată şi în momente mai puţin bune lucruri pozitive despre echipă dă un vibe acelor oameni care sunt alături de echipă și înţeleg momentele prin care trece.

Echipa trece prin momente grele și în acele momente grele echipa are nevoie de suportul fanilor, de cuvintele de încurajare ale fanilor.

Dacă jucătorii după un meci nereuşit sau nu atât de reuşit primesc toate mesajele alea de ură, credeţi că vor mai fi capabili la meciul următor să se concentreze tot atât de bine pentru a obţine un rezultat bun? Credeţi că frustrarea nu-i va lovi şi pe ei? Sunt oameni, au şi ei emoţii.

Credeţi că dacă vom reuşi cumva să fim alături de ei și să le vorbim pozitiv, să le găsim părţile bune pe care le-au făcut, că nu au doar părţi proaste când au pierdut, nu vor fi mai capabili să se monteze pentru următorul meci, ca să obţină o victorie?”.

