Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre meciurile cu Moldova (amical, mâine, 9 octombrie de la ora 21:00) și Austria (preliminarii CM 2026, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45) .

România - Moldova va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro

Moldova vine în România după o înfrângere categorică în Norvegia, scor 1-11.

România - Moldova. Mircea Lucescu: „Va fi un meci greu”

Când Ianis Hagi a fost întrebat, la conferința de presă, dacă România ar putea replica scorul obținut de norvegieni, Mircea Lucescu l-a întrerupt pentru a da răspunsul:

„Va fi un meci foarte greu cu Moldova. I-am văzut jucând cu Italia, puteau să câștige meciul în Italia. Nu e o echipă chiar așa… I-am văzut și în meciul cu Israel. Deci nu putem să plecăm de la ideea că «gata, intrăm în teren și câștigăm meciul».

Mai ales că mâine intrăm cu o echipă în care jucătorii nu au jucat unii cu alții, până acum, niciodată.

În două zile trebuie să-i facem, să-i aducem să gândească în aceeași direcție, să vorbească aceeași limbă, să se susțină, să-și pună în valoare calitățile individuale care i-au adus la echipa națională”, a declarat selecționerul.

Mircea Lucescu: „Jucătorii au lipsit într-o perioadă în care aveam nevoie de ei ca de aer”

Apoi, Lucescu a explicat că echipa de acum nu mai este aceeași cu cea care a reușit calificarea și a obținut rezultate bune la Euro 2024.

„Vorbim tot de echipa care a fost, de grupul care a fost, 16 jucători din lotul acela nu au mai jucat. Opt dintre ei cu accidentări pe o perioadă foarte lungă , alții cu șase accidentări repetate, care au ieșit 3-4 meciuri din joc, alții care au jucat mai puțin. Au lipsit într-o perioadă în care aveam nevoie de ei ca de aer.

Alții, șapte, opt inși și-au schimbat echipele. A fost nevoie de 2-3 luni să revină”, a mai declarat „Il Luce”

Apoi, i-a lăudat pe jucătorii care, deși nu sunt titulari sau integraliști, au reușit să impresioneze fiind decisivi la echipele de club, printre care și Ianis Hagi.

„Au venit cu zâmbetul, fiecare dintre ei a fost decisiv în echipa lor, chiar dacă au jucat mai puțin, 15, 20 de minute. Asta înseamnă enorm de mult.

Înseamnă că au intrat cu un moral formidabil și cu dorința de a arăta că merită să joace în echipa națională”, a mai declarat Lucescu.

Austria, de șapte ani, joacă cu același lot de jucători, nu au schimbat niciunul. Au crescut, au ajuns în campionatul Germaniei și joacă permanent acolo. Este extrem de important un jucător, Alaba, nu joacă deloc la Real Madrid, dar antrenorul a declarat că este util echipei naționale prin valoarea lui, prin experiența lui. Mircea Lucescu

Tehnicianul a numit și cele mai mari pierderi pe care le-a avut în nucleul de jucători.

„Am pierdut cei mai buni jucători în perioada asta. Jucători pierduți pe o lungă durată au fost: Drăgușin, Moruțan, Racovițan, Olaru, Mihăilă, Vladimir Screciu, Florinel Coman, Cicâldău. Jucătorii cu accidentări repetate au fost Bîrligea, Denis Drăguș, Ianis, Bancu, Adrian Șut.

Care au schimbat echipa au fost alți 5-6 jucători: Pușcaș, Coman, Niță, Rus. Într-un campionat ai 40 de jucători la dispoziție, dacă din 40 se duc 16, e foarte greu”, a mai zis Lucescu.

Mircea Lucescu: „ N-am avut nicio echipă care să fi fost superioară”

Selecționerul a criticat mentalitatea de autosuficiență, care s-ar fi creat în jurul echipei.

„Acum trebuie să începem să facem o reconsiderare a prezenței la echipa națională, să construim o echipă și pentru viitor, pentru că nu știm cum se întorc jucătorii care vin cu accidentări foarte mari, foarte lungi.

Dacă noi creăm o astfel de atmosferă, că suntem cei mai mari din lume și «suntem aceiași care am fost acum un an de zile», ei bine, nu, nu mai suntem aceiași.

Când am început să pierdem jucători, m-am bazat pe cei de la FCSB. Erau mai omogeni, câștigaseră campionatul. Dar au stat două săptămâni în cantonament, în vacanță, și când au venit pentru pregătire, nu au mai fost la nivelul la care terminaseră campionatul”, a mai spus tehnicianul.

Totuși, în condițiile astea, n-am avut nicio echipă care a fost superioară. Niciuna. Ne-am bătut singuri în Austria. Cu Bosnia am dominat aici. Din păcate, am făcut un regres extraordinar, un pas înapoi, la meciul cu Cipru. Aveam 2-0, câțiva au decis să joace altfel, cum nu trebuia, și am pierdut cele trei puncte. Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, despre meciul cu Moldova: „Te încurcă”

Apoi, a declarat că meciul cu Moldova, la fel ca amicalul cu Canada (0-3), îi încurcă pe „tricolori”, deoarece nu au suficient timp să se refacă pentru partida importantă cu Austria.

„Ne ajută doar în sensul în care putem să dăm altor jucători posibilitatea să joace. După meciul ăsta, pe un teren greu, să te refaci pentru meciul de duminică... te încurcă.

De ce am făcut meciul ăsta dacă eu nu pot să dau posibilitatea unor noi jucători să joace? Îi introduc direct în meciul cu Austria? Nu se poate face”

Și meciul cu Canada e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului. Jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorii pentru ceea ce au făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul ăla, nu s-a gândit ce consecințe Mircea Lucescu

Apoi, a explicat că portarul Ionuț Radu este incert pentru meciurile din această pauză internațională: „Din păcate, a venit cu o problemă la deget la ultimul meci. Vom vedea”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

