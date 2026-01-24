Rezultat mare pentru Reghecampf Al-Hilal Omdurman, remiză cât o victorie în Liga Campionilor, pe terenul unui gigant african

Mamelodi Sundowns - Al-Hilal Omdurman 2-2. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecamf (50 de ani) a obținut o remiză importantă pe terenul vicecampioanei Asiei, în etapa #3 a grupelor Ligii Campionilor AFC.

2-2. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecamf (50 de ani) a obținut o remiză importantă pe terenul vicecampioanei Asiei, în etapa #3 a grupelor În ultimele minute ale partidei, formația antrenorului român a evoluat în inferioritate numerică.

Al Hilal Omdurman traversează o perioadă bună sub conducerea lui Laurențiu Reghecampf. Formația din Sudan a ajuns la nouă meciuri fără înfrângere, în toate competițiile.

Mamelodi Sundowns - Al-Hilal Omdurman 2-2 . Egal cât o victorie pentru formația lui Reghecampf

Echipa antrenorului român a început cum nu se poate mai bine confruntarea de pe terenul celor de la Mamelodi Sundowns.

Abdelraizig Omer (32 de ani) a deschis scorul în minutul 15 al partidei, când a primit o minge lobată în interiorul careului și a șutat năprasnic sub bara transversală, fără șansă pentru goalkeeperul advers.

Bucuria oaspeților a durat doar șapte minute. Brazilianul Arthur Sales (23 de ani) a restabilit egalitatea pentru sud-africani, după ce a profitat de o greșeală în defensiva celor de la Al-Hilal Omdurman.

Cele două echipe au intrat la egalitate la vestiare, dar gazdele au reușit să preia conducerea în minutul 64.

Mijlocașul sud-african Teboho Mokoena (29 de ani) a marcat cu un trasor de la aproximativ 25 de metri, care l-a lăsat fără replică pe Farid Ouedraogo (29 de ani).

Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf nu a cedat însă, același Abdelraizig Omer restabilind egalitatea în minutul 71.

Al-Hilal Omdurman a trăit periculos

Al-Hilal Omdurman a trăit periculos finalul meciului. Liberianul Emmanuel Flomo (18 ani) a văzut direct cartonașul roșu în minutul 85 al partidei.

Cu toate acestea, echipa lui Reghecampf a rezistat și a plecat cu un punct de pe terenul celor de la Mamelodi.

În acest moment, Mamelodi și Al-Hilal Omdurman sunt la egalitate pe primele două poziții din Grupa C a Ligii Campionilor AFC, cu câte 5 puncte.

Cele două se vor reîntâlni vinerea viitoare, dar de această dată pe terenul formației din Sudan.

Rezumat VIDEO. Mamelodi Sundowns - Al-Hilal Omdurman 2-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport