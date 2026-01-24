Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată” +4 foto
Cristi Chivu (foto: Imago)
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată"

Publicat: 24.01.2026, ora 09:38
Actualizat: 24.01.2026, ora 16:22
  • INTER - PISA 6-2. Cristi Chivu defilează cu nerazzurrii în Serie A, dar recunoaște că se simte obosit și are nevoie de deconectare.
  • Inter are 52 de puncte și e la 6 puncte în fața ocupantei locului 2, AC Milan (46 de puncte), care va juca, duminică, în deplasare, cu ocupanta locului 4, AS Roma (42 de puncte).

După un meci intens, în care Pisa a condus cu 2-0, Chivu simte nevoia să nu audă de fotbal. Măcar câteva zile.

Chivu va purta flacăra olimpică Antrenorul român de la Inter, printre vedetele care vor duce torța la Jocurile Olimpice de iarnă
Chivu va purta flacăra olimpică Antrenorul român de la Inter, printre vedetele care vor duce torța la Jocurile Olimpice de iarnă
Chivu va purta flacăra olimpică Antrenorul român de la Inter, printre vedetele care vor duce torța la Jocurile Olimpice de iarnă

Cristi Chivu: „Uneori exagerez”

Chivu a vorbit despre gafa uriașă a defensivei sale, de la primul gol marcat de Pisa ('11). Atunci, Mkhitaryan a trimis o minge către Yann Sommer, iar acesta, presat de adversar, a încercat să paseze la Zielinski, dar mingea a ajuns la Moreo care a lobat întreaga apărare a Interului.

În minutul 23, același Moreo a făcut 2-0. Apoi a urmat remontada fantastică a nerazzurrilor: Zielinski ('39, din penalty), Lautaro Martinez ('41) și Pio Esposito ('45+2).

În partea a doua, Inter și-a continuat recitalul de goluri: Dimarco ('82), Bonny ('86) și Mkhitaryan (90+3).

„Este vina mea, pentru că am cerut anumite lucruri și l-am pus pe Sommer în dificultate.

Poate că uneori exagerez cu anumite lucruri, dar sunt fericit că jucătorii mei mă urmează”, a spus antrenorul român, conform gazzetta.it.

Îmi asum responsabilitatea pentru decizia pe care a luat-o Sommer. Eu sunt cel care îi cere să nu trimită în tribună niciodată. Vreau să mulțumesc fanilor pentru că l-au încurajat pe Yann. Sunt oameni care înțeleg că trebuie să susții jucătorii în momentele dificile. Cristi Chivu

Chivu s-a declarat mulțumit de atitudinea nerazzurrilor, după ce au fost conduși cu 2-0:

„Am dat dovadă de mândrie și am continuat să facem ceea ce făceam, cu mai multă intensitate, pentru că abordarea noastră nu fusese rea. Știi că poți primi goluri, dar important este cum reacționezi.

Echipa a continuat să facă ceea ce știe să facă. Singurul regret este că nu am reușit să facem 4-2 mai devreme, dar jos pălăria în fața acestor băieți care dau tot ce au pentru a avea un sezon competitiv și pentru a arăta că această echipă muncește pentru a-și atinge obiectivele”

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
Chivu anunță că ia o pauză! Îmi neglijez îndatoririle de soț și tată”

Întrebat dacă va urmări meciurile principalelor adversare în lupta pentru titlul din Serie A (Juve-Napoli și Roma-Milan), Chivu a spus:

„Am o pasiune imensă pentru fotbal, dar uneori obosesc pentru că mă uit la atâtea meciuri: ale noastre, ale următorului nostru adversar.

Dacă voi avea ocazia, îi voi urmări, dar prioritatea mea în acest weekend va fi familia mea, pentru că mă gândesc prea mult și dedic prea mult timp acestor băieți minunați și adesea îmi neglijez îndatoririle de soț și tată.

Uneori trebuie să te deconectezi și să te odihnești și să nu te gândești prea mult la fotbal: familia este întotdeauna pe primul loc”.

VIDEO. Cele mai importante faze din Inter - Pisa 6-2

