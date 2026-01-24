Transfer-surpriză! Victor Angelescu a confirmat sosirea unui brazilian la Rapid: „L-am urmărit mult timp” » Toate detaliile mutării

Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a confirmat transferul brazilianului Talisson de Almeida (23 de ani).

Talisson vine în Giulești după ce a evoluat ultima dată în liga a doua din Brazilia, la Avai FC, sub formă de împrumut de la RB Bragantino.

Victor Angelescu a confirmat transferul lui Talisson de Almeida

Președintele Rapidului a oferit detalii despre mutarea pregătită de alb-vișinii și a dezvăluit când ar putea avea loc debutul.

„E un jucător brazilian, are 23 de ani, poate juca oriunde în bandă sau în cei trei din spatele vârfului și inclusiv vârf.

A fost urmărit de mai mult timp şi suntem în negocieri de vreo două săptămâni. Am ajuns la o înţelegere, luni ar trebui să semnăm contractul.

Fiind brazilian şi neavând alt paşaport o să avem nevoie de trei săptămâni, o lună, ca să poată juca, ca să-l putem înregistra.

Am plătit o sumă mică de transfer, nu e ceva neapărat relevant. L-au urmărit cei de la departamentul de scouting, l-a văzut şi Costel Gâlcă, l-a văzut şi Mauro şi s-au pus de acord. E un jucător de picior drept.

Nu mai avem nicio negociere în această perioadă, iar pe Talisson l-am adus pentru că Micovschi, care juca în banda stângă a plecat definitiv la FC Argeş, a plecat şi Rareş Pop împrumut, iar atunci trebuia să aducem pe cineva ca să acoperim acest post”, a declarat Angelescu, citat de orangesport.ro.

500.000 de euro este cota lui Talisson de Almeida, potrivit transfermark.ro

Talisson de Almeida a aterizat deja în România

Extrema stânga braziliană a aterizat vineri seară pe aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, unde a fost întâmpinat de conaționalul său Leo Bolgado (27 de ani), fundaș împrumutat de Rapid de la CFR Cluj.

Talisson De Almeida (al doilea din stânga)/ Foto: Facebook @visiniu.ro

Itapirense U20, Batistense, Bragantino U20, Ceara SC, Criciuma, Atletico-GO sunt echipele pentru care a evoluat Talisson de Almeida de-a lungul carierei

9 goluri și 2 pase decisive a reușit brazilianul în 79 de partide

Talisson de Almeida, al 5-lea transfer din Giulești

Dacă lucrurile vor merge conform planului, Talisson de Almeida va deveni al cincilea jucător transferat de Rapid în această iarnă.

Jucătorii transferați de Rapid până în acest moment:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

(30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport