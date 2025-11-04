Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre pozițiile pe care „câinii” doresc să le întărească în perioada de transferuri din iarnă.

Pe lista alb-roșilor se află și fratele unui fotbalist din echipa națională a României.

La finalul turului sezonului regulat, Dinamo se află pe locul 4 în Liga 1, cu 27 de puncte, însă Nicolescu susține că echipa sa ar fi putut fi chiar mai sus în clasament.

Andrei Nicolescu: „Atacanții au rămas un pic datori”

Oficialul a explicat că Dinamo are nevoie de fundași centrali și de atacanți. E nemulțumit de numărul de goluri marcate în prima parte a campionatului.

„Vrem să alegem foarte bine. Cu siguranță ne dorim să avem opțiuni pentru posturile de fundaș central, picior drept și stâng.

Ne uităm și în zona de atac pentru că e o realitate că atacanții noștri au rămas un pic datori, în primul rând față de club și de suporteri.

Calculele noastre aveau în vedere alte cifre la nivel de atacanți. Dacă ar fi avut aceleași cifre cu atacanții de anul trecut în momentul ăsta - la ce joc colectiv avem și alte reușite din alte compartimente - probabil aveam vreo 4-5 puncte în plus în momentul ăsta”, a declarat Nicolescu, potrivit sport.ro.

22 de goluri a înscris Dinamo în primele 15 etape din Liga 1. Golgheterul „câinilor” este Daniel Armstrong, cu 4 goluri, scoțianul fiind urmat de Mamoudou Karamoko și Alexandru Musi, cu câte 3 reușite

Dinamo e cu ochii pe Liam, fratele lui Lisav Eissat

După ce a ratat transferul lui Lisav Eissat, Nicolescu dezvăluie că Dinamo îl monitorizează pe Liam (18 ani), fratele fundașului care a debutat în naționala României. Și acesta evoluează în Israel.

„Noi căutăm. Lissav este un exemplu. Știți povestea. L-am găsit acum un an și jumătate. La început am fost noi indeciși. După care, în iarnă nu se mai poate accesa.

În vară, acum, când noi am făcut ofertă, deja avea ofertă mult mai mare din Belgia. Lisav Eissat este un exemplu de jucător cu origine română cu potențial foarte mare.

Mai are un frate, Liam. E winger (n.r. - atacant de bandă), foarte interesant. Deocamdată, e încă mic. Vedem”, a mai spus președintele lui Dinamo.

