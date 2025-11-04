Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.

GOLAZO.ro a anunțat luni că „roș-albaștriI” au reușit să rezolve mutarea lui Florin Cernat.

Mihai Stoica anunță: Florin Cernat vine la FCSB!

Cernat o va părăsi pe FC Voluntari și se va alătura staff-ului de la FCSB imediat după următorul meci al ilfovenilor, programat pe 8 noiembrie.

„Cernat va veni după meciul pe care Voluntari îl va juca cu Corvinul Hunedoara. Noi ne înțelesesem, nu era foarte greu, dar el trebuia să ia acceptul lui Bogdan Bălănescu, pe care l-a și obținut.

E un om apropiat mie și un om care chiar dacă nu a jucat la FCSB a făcut ceva pentru echipa asta. El a condus Oțelul Galați în deplasarea de pomină de la Târgu Mureș, acolo unde dacă ASA câștiga era campioană, în timp ce Oțelul era retrogradată.

Sub bagheta lui s-a petrecut acea surpriză, deoarece fără el, Oțelul nu exista pe teren”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

MM se referă la titlul câștigat de FCSB în 2015, când „roș-albaștrii” aveau nevoie să se impună în ultima rundă la Iași pentru a fi matematic campioni. Înainte de startul etapei aveau 2 puncte avans față de ASA Tg. Mureș, iar ardelenii ar fi câștigat campionatul la egalitate de puncte.

FCSB a obținut doar un 0-0 în deplasarea cu Poli Iași și a stat cu sufletul la gură până în ultimele secunde cu ochii pe duelul de la Tg Mureș. ASA a înfruntat-o pe Oțelul, deja retrogradată în Liga 2, și a condus cu 1-0 la pauză, după penalty-ul transformat de Gabi Mureșan.

Condusă de Florin Cernat din teren, Oțelul a întors rezultatul în partea secundă, prin Tudorie (67) și Tavares (90+5), și a trimis titlul la FCSB.

Cine este Florin Cernat

Fostul mijlocaș lucrează la FC Voluntari, clubul la care s-a retras, încă din 2018. Este foarte bun prieten cu Mihai Stoica, cei doi colaborând la Galați la începutul carierei.

Cernat a fost junior la Oțelul și a debutat în Liga 1 în 1998, când Mihai Stoica era președintele clubului. Ulterior, cei doi s-au și înrudit: MM îi e naș lui Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat a mai evoluat pentru Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

Conducătorul va fi prezent ca oficial al clubului la partida pe care FCSB o va disputa în deplasare la Sibiu, împotriva celor de la Hermannstadt, pe 9 noiembrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport