Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferurile lui Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani).

Gigi Becali a discutat cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, și ar fi ajuns la un acord pentru ca cei doi fotbaliști să ajungă la FCSB în această iarnă.

Discuțiile s-ar fi complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, dorindu-și să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB.

Mihai Stoica, despre negocierile pentru Louis Munteanu: „Nu s-a făcut nimic”

Conducătorul campioanei a oferit detalii de la negocieri și a explicat de ce, în opinia sa, este greu ca mutarea celor doi fotbaliști să se realizeze.

El a mai spus și că nu și-ar dori ca Munteanu să ajungă la echipă deoarece FCSB are nevoie de alți jucători în acest moment.

„Am o părere bună despre cei doi jucători. Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile și ar fi culmea să vin să completez eu.

Nu s-a făcut nimic, au fost doar niște discuții între Gigi și Neluțu Varga”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

MM Stoica nu-l vrea pe Munteanu la FCSB: „E un capitol închis, sper că definitiv”

Întrebat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, dacă salariul cerut de Munteanu a dus la sistarea negocierilor, Mihai Stoica a declarat:

„Nici nu pot să confirm, nici să infirm. Eu pot să vă spun că e un capitol închis, sper eu să fie definitiv. Eu consider că noi avem nevoie de jucători pe alte poziții, un fundaș central, jucători care ne pleacă...

Edjouma va părăsi echipa, trebuie să-l înlocuim cu un mijlocaș central. Emerllahu este într-adevăr mijlocaș central, dar trebuie să ne uităm și la cât plătim”, a mai spus Mihai Stoica.

FOTO. Imagini de la U Cluj - FCSB 0-2

VIDEO. Supergolul marcat de Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport