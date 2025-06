„Merg cu încredere” Andrei Prepeliță, după ce a preluat Unirea Slobozia: „Vreau să continui munca bine făcută de Mihalcea”

Andrei Prepeliță (39 de ani) a oferit o primă reacție după ce a preluat postul de antrenor principal la Unirea Slobozia.

Fostul tehnician de la Gloria Buzău a revenit în Liga 1 și e pregătit să continue munca lui Adrian Mihalcea.

Unirea Slobozia a rămas în primul eșalon după un baraj dramatic cu FC Voluntari, decis la loviturile de departajare.

Andrei Prepeliță: „Merg la Slobozia cu încredere”

Prepeliță a vorbit atât despre viitorul său, cât și despre experiența de la Petrocub Hîncești, unde a condus echipa doar pentru ultimele 4 etape ale sezonului.

„A fost o experiență interesantă (n.r. – la Petrocub Hâncești). A fost prima mea experiență în afara țării, chiar dacă n-am simțit că eram în afara țării, vorbind aceeași limbă. Am pus și eu niște condiții pe care clubul n-a fost pregătit să le facă. Raportat cu obiectivele pe care ei mi le trasaseră – campionat, Cupă și Conference League, nu puteam să le îndeplinesc.

Eu încerc să fac rezultate oriunde mă duc. Eu cred că am făcut performanțe bune pe unde am fost. Trebuie să am răbdare și să muncesc. Merg la Slobozia cu încredere. E orașul în care am copilărit. Știu toți oamenii de la club și îmi doresc să continuăm această muncă bine făcută de Adi (n.r. – Mihalcea). Și dacă putem să facem mai mult, de ce nu?

Cu siguranță, vom începe sezonul la Clinceni. De câteva zile s-au demarat lucrările la stadionul din Slobozia, iar la finalul lunii septembrie sperăm să jucăm acasă. S-au depășit acele probleme cu contestațiile. Sper să nu mai fie nicio problemă.

Eu îmi doresc să plece cât mai puțini jucători. Altfel, am suferi la omogenitate și la ce s-a construit până acum. În același timp, căutăm să aducem jucători care să crească nivelul echipei și să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit sptfm.ro.

