Andrei Rațiu, printre staruri Românul a fost nominalizat pentru echipa EA Sports a anului » Ce jucători uriași sunt pe listă

Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru echipa anului 2025.

Cei 11 jucători vor fi anunțați după încheierea votului fanilor, care au la dispoziție o săptămână pentru a-și alege favoriții.

Fundașul român este unul dintre cei mai importanți oameni din formația celor de la Rayo Vallecano pentru al doilea sezon consecutiv, bifând 17 apariții în actuala stagiune din La Liga.

După evoluția foarte bună din anul recent încheiat, Rațiu a fost inclus pe lista nominalizărilor pentru echipa anului EA Sports.

Este primul român selectat de EA Sports din 2009 încoace. În 2009 a fost aleasă prima echipă a anului.

Numeroase nume mari sunt prezente pe fiecare linie, iar fanii își pot alege favoriții până pe 14 ianuarie.

Achraf Hakimi, jucătorul lui PSG care evoluează pe același post ca Rațiu, nu a fost nominalizat.

Lista nominalizaților pe fiecare linie:

Portari: Alisson, Courtois, Raya, Donnarumma, Neuer, Oblak, Svilar

Fundași: Bastoni, Dumfries, Gabriel, Guehi, Huijsen, Kounde, Cucurella, Llorente, Marquinhos, Mittelstadt, Nuno Mendes, Pacho, Rațiu, Raum, Rrahmani, Saliba, Schlotterbeck, Tah, van de Ven, van Dijk

Mijlocași: Akliouche, Al Dawsari, Barella, Bellingham, Bruno Guimaraes, Caicedo, Frenkie de Jong, Luis Diaz, Doan, Evander, Gravenberch, Grimaldo, Hojbjerg, Joao Neves, Kimich, Yamal, Mahrez, McTominay, Musiala, Nico Paz, Nico Williams, Nmecha, Olise, Orsolini, Palmer, Pedri, Raphinha, Rice, Salah, Stiller, Tolisso, Valverde, Vitinha, Yildiz, Anguissa

Atacanți: Julian Alvarez, Antony, Ayoze, Barcola, Benzema, Ronaldo, Dembele, Doue, Dreyer, Emegha, Guirassy, Gyokeres, Haaland, Kane, Kean, Kvaratskhelia, Lewandowski, Lukaku, Lautaro Martinez, Mateta, Mbappe, Mbeumo, Messi, Pulisic, Schick, Son, Vinicius

Andrei Rațiu poate fi votat aici.

