Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

Donald Trump (79 de ani), preşedintele SUA i-a transmis un mesaj lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei și al lui Al-Nassr.

Donald Trump continuă să își arate admirația pentru Cristiano Ronaldo.

Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, președintele SUA i-a transmis portughezului că este cel mai bun fotbalist din istorie și că îl așteaptă pe acesta cât mai repede în America.

Donald Trump, mesaj pentru Cristiano Ronaldo: „Avem nevoie de tine”

Trump a folosit imagini create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care jonglează alături de Ronaldo chiar în Biroul Oval, de la Casa Albă.

„Ronaldo, ești cel mai bun din toate timpurile! Avem nevoie de tine în America, vino acum! Avem rapid nevoie de tine”, a fost mesajul lui Donald Trump.

În luna noiembrie a anului 2025, Cristiano Ronaldo a participat la un dineu organizat de Donald Trump la Casa Albă în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Președintele SUA a luat cuvântul în deschiderea evenimentului și nu a ratat ocazia de a-l menționa și pe Cristiano.

„Știți, fiul meu (n.r. Barron Trump) este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo. Îl avem pe Ronaldo aici. Cred că fiul meu își respectă tatăl puțin mai mult acum că v-am făcut cunoștință. Îți mulțumesc că ești aici, este o onoare”, declara Donald Trump.

Cristiano Ronaldo vine în SUA pentru Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo va reveni în SUA alături de naționala Portugaliei la Cupa Mondială organizată de americani, în colaborare cu Mexic și Canada.

Turneul final va avea loc în vara în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Naționala Portugaliei face parte din grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan. Ultima echipă se va alege dintre câștigătoarea barajului intercontinental (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica).

Pentru Cristiano Ronaldo, Cupa Mondială din acest an va fi, cel mai probabil, ultima.

143 de goluri în 226 de selecții la echipa națională a bifat Cristiano Ronaldo

