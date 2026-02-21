Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Donald Trumo și Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Campionate

Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 19:07
  • Donald Trump (79 de ani), preşedintele SUA i-a transmis un mesaj lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei și al lui Al-Nassr.

Donald Trump continuă să își arate admirația pentru Cristiano Ronaldo.

Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, președintele SUA i-a transmis portughezului că este cel mai bun fotbalist din istorie și că îl așteaptă pe acesta cât mai repede în America.

Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune”
Citește și
Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune”
Citește mai mult
Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune”

Donald Trump, mesaj pentru Cristiano Ronaldo: „Avem nevoie de tine

Trump a folosit imagini create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care jonglează alături de Ronaldo chiar în Biroul Oval, de la Casa Albă.

„Ronaldo, ești cel mai bun din toate timpurile! Avem nevoie de tine în America, vino acum! Avem rapid nevoie de tine”, a fost mesajul lui Donald Trump.

@realdonaldtrump

A MESSAGE FROM ONE GOAT TO ANOTHER

♬ original sound - President Donald J Trump

În luna noiembrie a anului 2025, Cristiano Ronaldo a participat la un dineu organizat de Donald Trump la Casa Albă în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Președintele SUA a luat cuvântul în deschiderea evenimentului și nu a ratat ocazia de a-l menționa și pe Cristiano.

„Știți, fiul meu (n.r. Barron Trump) este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo. Îl avem pe Ronaldo aici. Cred că fiul meu își respectă tatăl puțin mai mult acum că v-am făcut cunoștință. Îți mulțumesc că ești aici, este o onoare”, declara Donald Trump.

Cristiano Ronaldo vine în SUA pentru Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo va reveni în SUA alături de naționala Portugaliei la Cupa Mondială organizată de americani, în colaborare cu Mexic și Canada.

Turneul final va avea loc în vara în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Naționala Portugaliei face parte din grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan. Ultima echipă se va alege dintre câștigătoarea barajului intercontinental (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica).

Pentru Cristiano Ronaldo, Cupa Mondială din acest an va fi, cel mai probabil, ultima.

143 de goluri
în 226 de selecții la echipa națională a bifat Cristiano Ronaldo

Citește și

Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru , băiețelul său decedat la 3 ani
Diverse
18:01
Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru, băiețelul său decedat la 3 ani
Citește mai mult
Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru , băiețelul său decedat la 3 ani
Chivu, campion în Serie A? Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu: „De departe,  cei mai buni” + Ce spune despre eșecul cu Bodo/Glimt
Campionate
17:36
Chivu, campion în Serie A? Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu: „De departe, cei mai buni” + Ce spune despre eșecul cu Bodo/Glimt
Citește mai mult
Chivu, campion în Serie A? Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu: „De departe,  cei mai buni” + Ce spune despre eșecul cu Bodo/Glimt

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
SUA Cupa Mondiala cristiano ronaldo donald trump
Știrile zilei din sport
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
13:26
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Campionate
12:34
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Stranieri
10:26
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Citește mai mult
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Diverse
13:13
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic”
Citește mai mult
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Superliga
21.02
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Citește mai mult
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Campionate
09:30
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Citește mai mult
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Stranieri
21.02
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Citește mai mult
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Campionate
21.02
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Citește mai mult
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 53 rapid 45 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share