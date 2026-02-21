Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a oferit o reacție cu privire la scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius Junior (25 de ani).

După scandalul dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior, atunci când argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe brazilian, tehnicianul spaniol a vorbit despre rasism și a propus soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Pep Guardiola, după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid: „E o problemă în societate, nu doar în fotbal”

Tehnicianul spaniol consideră că pentru a rezolva problema rasismului ar trebui ca investițiile în educație să fie mult mai mari.

„Culoarea pielii sau locul în care te-ai născut nu te face mai bun decât altcineva. Mai sunt multe de făcut, rasismul există în societate, nu doar în fotbal.

Profesorii trebuie să fie plătiți mai bine. Trebuie să rezolvăm asta în școli. Profesorii și medicii trebuie să fie plătiți mai bine, ei sunt cei mai importanți oameni.

Ei trebuie să fie plătiți mai bine, nu antrenorii”, a declarat Pep Guardiola, conform mundodeportivo.com.

Ce s-a întâmplat la Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria și pleacă cu prima șansă la returul de pe „Santiago Bernabeu”.

