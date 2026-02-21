Recuperat ca prin minune Surpriză mare în primul „11” al Rapidului pentru derby-ul cu Dinamo

RAPID - DINAMO. Marian Aioani (26 de ani) este surpriza pregătită de Constantin Gâlcă (53 de ani) în primul „11” al giuleștenilor, pentru derby-ul etapei #28 din Liga 1.

Rapid - Dinamo se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Titular incontestabil în poarta Rapidului, Marioan Aioani a rezistat doar 29 de minute pe gazon, în meciul cu Farul (1-3) din etapa precedentă.

Goalkeeperul giuleștenilor a acuzat probleme medicale, iar antrenorul Costel Gâlcă s-a văzut nevoit să-l trimită pe teren pe Dejan Iliev (30 de ani), care a făcut penalty la scurt timp după ce a intrat între buturi.

RAPID - DINAMO. Marioan Aioani, recuperat ca prin minune pentru derby

Marți, GOLAZO.ro anunța că problemele lui Aioani sunt unele serioase, iar acesta era dat indisponibil până la finalul sezonului regulat.

Cu toate acestea, Rapid a făcut eforturi și l-a recuperat în timp record pe titularul dintre buturi, chiar înaintea derby-ului cu Dinamo.

Mai mult decât atât, Constantin Gâlcă a decis să-l trimită pe Aioani pe teren din primul minut al meciului de pe Arena Națională.

În acest moment, Rapid mai are doi portari în lot: Dejan Iliev (30 de ani) și Adrian Briciu (18 ani).

Rapid - Dinamo, echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson

: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

