Federația Română de Fotbal a reacționat după calificarea obținută joi seară de Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu (27 de ani) integralist.

Internaționalul român s-a calificat în finala Conference League alături de echipa sa, iar Rayo este la un meci distanță de primul său trofeu european.

FRF, mesaj pentru Andrei Rațiu după calificare în Conference League

Spaniolii s-au impus în dubla cu Strasbourg, scor 2-0 la general, iar forul condus de Răzvan Burleanu a reacționat imediat după finalul partidei de joi.

„Andrei Rațiu e în finala Conference League cu Rayo Vallecano! Internaționalul nostru va juca pentru trofeu în 27 mai, la Leipzig, împotriva englezilor de la Crystal Palace! Mult succes, Andrei!”, este mesajul transmis de FRF, pe pagina de Facebook.

Rayo se află pe locul 11 în campionat, la 6 puncte deasupra liniei roșii, cu 4 etape înainte de finalul sezonului.

Finala Conference League va avea loc după ultima rundă din La Liga, pe 27 mai, de la ora 22:00, la Leipzig. Spaniolii vor juca cu Crystal Palace.

45 de apariții a bifat Rațiu pentru Rayo în acest sezon, în toate competițiile, majoritatea ca integralist, reușind un gol și trei pase decisive

În ultimele două sezoane, fundașul român a fost un element important în formația lui Inigo Perez, oferind atât stabilitate în faza defensivă, cât și multiple acțiuni de atac.

