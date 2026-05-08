Gemenii golului VIDEO. Cine sunt doi dintre oamenii fără de care seara magică a Stelei la Sevilla n-ar fi existat
Publicat: 08.05.2026, ora 09:00
  • Marius Lăcătuș și Gabi Balint au format unul dintre cele mai spectaculoase și eficiente duo-uri din fotbalul românesc al anilor ’80

Explozivi, curajoși și decisivi în cele mai importante momente.

Într-o echipă plină de nume uriașe, cei doi au venit cu viteza, inspirația și golurile care au dus Steaua pe acoperișul Europei.

Lăcătuș, „Fiara”, simbolul absolut al Stelei și unicul număr 7, a rămas în istorie prin forța și pasiunea cu care a jucat fiecare meci.

De cealaltă parte, Balint impresiona prin eleganță, inteligență tactică și calmul incredibil din momentele decisive.

La doar 23 de ani, a marcat de la 11 metri împotriva Barcelonei și a făcut-o pe Steaua campioana Europei!

Împreună, au scris una dintre cele mai frumoase povești din fotbalul românesc, iar imaginile și golurile lor continuă să emoționeze generații întregi de suporteri.

  • În aceste video-uri s-au folosit și imagini generate cu AI

