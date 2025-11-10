Pam Shriver (63 de ani) a atacat-o pe Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) pentru că a refuzat să se pozeze cu șefa WTA după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor.

Fanii kazahei au avut replici dure pentru americancă, una dintre cele mai bune jucătoare de dublu din istorie.

Rybakina nu a vrut să se așeze lângă Portia Archer, CEO-ul WTA, după victoria obținută în fața Arynei Sabalenka.

Un oficial a încercat să o convingă pe jucătoarea născută la Moscova să li se alăture celor două pentru o fotografie, însă Elena a păstrat distanța.

Pam Shriver o atacă pe Elena Rybakina: „Greu de imaginat!”

Prin gestul de la Riad, Rybakina și-a arătat nemulțumirea față de acțiunile forului mondial de la începutul acestui an, când l-a suspendat pe antrenorul ei, Stefano Vukov, după ce acesta fusese acuzat în august 2024 că a maltratat-o pe jucătoarea kazahă.

Rybakina i-a luat apărarea lui Vukov și a negat acuzațiile, iar suspendarea antrenorului a fost ridicată în august 2025, după ce acesta a contestat cu succes interdicția.

Pe parcursul anchetei privind presupusul comportament abuziv al croatului, Shriver a făcut numeroase comentarii prin care critica parteneriatul dintre Rybakina și Vukov.

Acum, americanca și-a exprimat dezaprobarea cu privire la gestul făcut de Rybakina la adresa șefei WTA.

„Imaginează-ți că ai câștiga mai mulți bani într-un singur turneu decât «Original 9» în întreaga lor carieră, apoi să critici CEO-ul WTA pentru că a încercat să asigure măsuri de protecție mai puternice în sportul tău… este greu de imaginat”, a scris Shriver pe X, fostul Twitter.

21 de titluri de Grand Slam la dublu a obținut Pam Shriver. S-a mai impus de 10 ori la Turneul Campioanelor, o dată la Jocurile Olimpice și de două ori la Fed Cup. A câștigat și Roland Garros 1987 la dublu mixt

Ce este Original 9, grupul la care face referire Pam Shriver

În 1970, nouă jucătoare au semnat contracte de un dolar cu promotorul Gladys Heldman. Această acțiune a fost un protest împotriva premiilor inegale din tenis și a deschis calea pentru formarea WTA.

Cele cunoscute drept „Original 9” sunt Billie Jean King, Rosie Casals, Nancy Richey, Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Kristy Pigeon, Peaches Bartkowicz, Kerry Melville Reid și Judy Dalton.

Grupul a fost introdus în International Tennis Hall of Fame în 2021.

sub 3,5 milioane de dolari au câștigat membrele „Original 9” de-a lungul carierelor lor, combinat. Elena Rybakina a primit 5,23 milioane de dolari pentru triumful de la Turneul Campioanelor 2025

Elena Rybakina, apărată de fani: „Ai făcut postări pentru câteva like-uri ”

În timpul conferinței de presă de după meciul cu Aryna Sabalenka, Rybakina a explicat de ce a refuzat să apară lângă Portia Archer.

Cred că toți ne facem treaba și am avut ocazia să purtăm discuții, dar în final nu s-a întâmplat nimic, așa că o să continuăm să ne facem treaba și cred că așa vor sta lucrurile. Elena Rybakina, câștigătoare Turneul Campioanelor 2025

Mesajul postat de Shriver a stârnit o serie de reacții dure din partea fanilor tenisului, notează sportskeeda.com:

„«A încercat să asigure măsuri de protecție mai puternice» divulgând detalii din viața personală a Elenei Rybakina? Ești bolnavă. Dezgustător!”

„Pam, m-aș fi așteptat la mai mult de la tine în această situație. Dacă o crezi pe Rybakina, antrenorul ei a fost acuzat pe nedrept. Dacă nu o crezi, atunci ea s-a reunit cu un antrenor care a abuzat-o. Niciunul dintre scenarii nu contribuie la o relație bună cu WTA în acest moment. Ea are nevoie de rugăciuni, nu de dispreț”

„Ceea ce a făcut ea nu a fost elegant, dar tu ești ultima persoană care ar trebui să vorbească despre asta. Ai spus că vrei să o protejezi pe Lena, dar nu ai vorbit niciodată direct cu ea în timpul suspendării lui Vukov și, în schimb, ai făcut postări publice pentru a obține câteva like-uri”

„Elena poate face ce vrea și, dacă nu a vrut să facă o poză cu șefa WTA, probabil că are motivele ei”

„Ce legătură au banii cu asta? Voi toți l-ați acuzat pe acest om (Vukov), l-ați suspendat, iar acum s-a întors. După ce a câștigat cel mai important titlu din viața ei cu antrenorul respectiv, ea nu vrea să facă o poză cu persoana care l-a acuzat cel ma tare. Chiar nu puteți să înțelegeți punctul ei de vedere?”

„Imaginează-ți că dai vina pe cineva despre care ai spus că a fost abuzat de antrenorul său. Este absolut dezgustător din partea ta. Victimele nu trebuie niciodată învinovățite. De asemenea, dacă acest lucru nu este adevărat, atunci ea are tot dreptul să refuze să facă o poză”.

