Inclus într-un top select Marca a pus un român pe lista marilor vedete care au ratat prezența la CM 2026

Andrei Rațiu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Publicat: 01.04.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 20:14
  • Jurnaliștii de la Marca au alcătuit un prim „11” al jucătorilor care au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
  • Printre fotbaliștii selectați de publicația spaniolă se află și fundașul român Andrei Rațiu (27 de ani), inclus într-o echipă a cărei valoare totală depășește 650 de milioane de euro.

Ultimele bilete pentru Campionatul Mondial au fost obținute de RD Congo și Irak, astfel că lista celor 48 de echipe calificate la turneul final este acum completă.

În urma campaniei de calificare, țări precum România, Italia, Slovacia, Camerun, Danemarca, Ungaria, Georgia sau Nigeria au ratat prezența la turneul final, lăsând în afara Campionatului Mondial mai mulți jucători valoroși.

„Simbolul și puterea continuității” Decizia importantă luată de Dinamo în privința antrenorului secund
Citește și
„Simbolul și puterea continuității” Decizia importantă luată de Dinamo în privința antrenorului secund
Citește mai mult
„Simbolul și puterea continuității” Decizia importantă luată de Dinamo în privința antrenorului secund

Marca l-a inclus pe Andrei Rațiu în echipa vedetelor care ratează Campionatul Mondial din 2026

Andrei Rațiu evoluează în Spania, la Rayo Vallecano, unde s-a numărat printre cei mai constanți jucători ai echipei în ultimele sezoane, fiind foarte apreciat de jurnaliștii spanioli.

De la transferul său, realizat în 2023, fundașul român a adunat 88 de apariții, reușind să contribuie la 10 goluri, prin cele patru reușite și cele șase pase decisive oferite.

„Tricolorii” au ratat șansa de a se califica la Campionatul Mondial, după eșecul cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului.

În cadrul emisiunii „La Pizarra de Quintana”, de la Radio Marca, fundașul român a fost inclus într-un prim „11” alcătuit din vedetele care nu vor fi la turneul final.

Primul „11” al jucătorilor care nu vor fi CM 2026:

Portar:

  • Gianluigi Donnarumma (Italia, 45 de milioane de euro)

Fundași:

  • Andrei Rațiu (România, 18 milioane de euro)
  • Ilia Zabarnyi (Ucraina, 45 de milioane de euro)
  • Alessandro Bastoni (Italia, 70 de milioane de euro)
  • David Hancko (Slovacia, 35 de milioane de euro)

Mijlocași:

  • Bryan Mbeumo (Camerun, 80 de milioane de euro)
  • Morten Hjulmand (Danemarca, 45 de milioane de euro)
  • Dominik Szoboszlai (Ungaria, 100 de milioane de euro)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, 90 de milioane de euro)

Atacanți:

  • Victor Osimhen (Nigeria, 75 de milioane de euro)
  • Benjamin Sesko (Slovenia, 65 de milioane de euro)

„Fotbalul internațional lasă mereu în urmă povești greu de explicat, iar una dintre ele este cantitatea de talent care va lipsi de la viitoarea Cupă Mondială.

În emisiunea «La Pizarra de Quintana» a fost alcătuit un prim «11» cu adevărat de top, format din jucători care au ratat calificarea alături de echipele lor naționale. O echipă care, cel puțin pe hârtie, ar putea lupta pentru orice obiectiv.

Este o formulă de echipă care arată clar că turneul final nu reunește întotdeauna toți cei mai buni jucători și care, așa cum s-a spus și în emisiune, «ar putea pune probleme oricui»”, au notat jurnaliștii spanioli.

Citește și

Șumudică, la tenis ca în peluză FOTO. I-a deranjat pe jucători la Țiriac Open: „Iar începe cu mizeriile” + A fumat în tribună
Tenis
18:10
Șumudică, la tenis ca în peluză FOTO. I-a deranjat pe jucători la Țiriac Open: „Iar începe cu mizeriile” + A fumat în tribună
Citește mai mult
Șumudică, la tenis ca în peluză FOTO. I-a deranjat pe jucători la Țiriac Open: „Iar începe cu mizeriile” + A fumat în tribună
„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”
Nationala
17:20
„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”
Citește mai mult
„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”

Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
