Inclus într-un top select Marca a pus un român pe lista marilor vedete care au ratat prezența la CM 2026

Jurnaliștii de la Marca au alcătuit un prim „11” al jucătorilor care au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Printre fotbaliștii selectați de publicația spaniolă se află și fundașul român Andrei Rațiu (27 de ani), inclus într-o echipă a cărei valoare totală depășește 650 de milioane de euro.

Ultimele bilete pentru Campionatul Mondial au fost obținute de RD Congo și Irak, astfel că lista celor 48 de echipe calificate la turneul final este acum completă.

În urma campaniei de calificare, țări precum România, Italia, Slovacia, Camerun, Danemarca, Ungaria, Georgia sau Nigeria au ratat prezența la turneul final, lăsând în afara Campionatului Mondial mai mulți jucători valoroși.

Marca l-a inclus pe Andrei Rațiu în echipa vedetelor care ratează Campionatul Mondial din 2026

Andrei Rațiu evoluează în Spania, la Rayo Vallecano, unde s-a numărat printre cei mai constanți jucători ai echipei în ultimele sezoane, fiind foarte apreciat de jurnaliștii spanioli.

De la transferul său, realizat în 2023, fundașul român a adunat 88 de apariții, reușind să contribuie la 10 goluri, prin cele patru reușite și cele șase pase decisive oferite.

„Tricolorii” au ratat șansa de a se califica la Campionatul Mondial, după eșecul cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului.

În cadrul emisiunii „La Pizarra de Quintana”, de la Radio Marca, fundașul român a fost inclus într-un prim „11” alcătuit din vedetele care nu vor fi la turneul final.

FOTO: Turcia - România 1-0

Primul „11” al jucătorilor care nu vor fi CM 2026:

Portar:

Gianluigi Donnarumma (Italia, 45 de milioane de euro)

Fundași:

Andrei Rațiu (România, 18 milioane de euro)

Ilia Zabarnyi (Ucraina, 45 de milioane de euro)

Alessandro Bastoni (Italia, 70 de milioane de euro)

David Hancko (Slovacia, 35 de milioane de euro)

Mijlocași:

Bryan Mbeumo (Camerun, 80 de milioane de euro)

Morten Hjulmand (Danemarca, 45 de milioane de euro)

Dominik Szoboszlai (Ungaria, 100 de milioane de euro)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, 90 de milioane de euro)

Atacanți:

Victor Osimhen (Nigeria, 75 de milioane de euro)

Benjamin Sesko (Slovenia, 65 de milioane de euro)

„Fotbalul internațional lasă mereu în urmă povești greu de explicat, iar una dintre ele este cantitatea de talent care va lipsi de la viitoarea Cupă Mondială.

În emisiunea «La Pizarra de Quintana» a fost alcătuit un prim «11» cu adevărat de top, format din jucători care au ratat calificarea alături de echipele lor naționale. O echipă care, cel puțin pe hârtie, ar putea lupta pentru orice obiectiv.

Este o formulă de echipă care arată clar că turneul final nu reunește întotdeauna toți cei mai buni jucători și care, așa cum s-a spus și în emisiune, «ar putea pune probleme oricui»”, au notat jurnaliștii spanioli.

Citește și

