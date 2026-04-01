Șumudică, la tenis ca în peluză FOTO. I-a deranjat pe jucători la Țiriac Open: „Iar începe cu mizeriile” + A fumat în tribună

Marius Șumudică (55 de ani) s-a aflat în tribune la partida dintre Nuno Borges (29 de ani, #48 ATP) și Damir Dzumhur (33 de ani, #74 ATP), din optimile de finală de la Țiriac Open.

Rămas fără echipa după despărțirea de saudiții de la Al-Okhdood, Șumudică a revenit în țară și a fost prezent în tribune la o partidă de tenis, unde a avut un comportament neadecvat în tribune, intervenind inclusiv peste arbitru.

Marius Șumudică, comportament de peluză la Țiriac Open

Șumudică l-a susținut pe Borges și a vorbit între prima și a doua servă a lui Dzumhur, iar bosniacul i-a transmis arbitrului să facă un anunț în această privință, pentru a putea servi în liniște, așa cum se procedează la meciurile de tenis.

Arbitrul a făcut anunțul către public, moment în care tehnicianul a strigat la adresa lui Dzumhur: „Iar începe ăsta mizeriile clasice”.

Fostul antrenor a deranjat cu mai multe intervenții, iar pe parcursul partidei a fost surprins fumând dintr-o țigară electronică.

Bosniacul l-a învins pe Nuno Borges (favorit 4) în două seturi, scor 7-6(1), 6-4, iar, la final, Șumudică a încercat să-i transmită ceva jucătorului portughez, însă sportivul nu a reacționat și nu i-a răspuns tehnicianului român.

Damir Dzumhur: „În tenis nu e ca la fotbal”

Câștigătorul a vorbit la conferința de presă despre comportamentul lui Șumudică.

„Nu am avut probleme cu arbitrul, doar cu niște oameni din tribune. Nu știu regulile din tenis. Au vorbit, dinadins, între serve. Nu neapărat împotriva mea, ci pentru că își doresc să câștige celălalt jucător.

Desigur, e dreptul și decizia ta, unii te susțin, alții nu o fac. Nu intru în detalii, dar, ca să fiu corect, în tenis sunt niște reguli. Atmosfera nu poate fi aceeași la tenis ca la fotbal, e puțin diferit de fotbal și de baschet, unde poți striga chiar și în timpul jocului. În tenis, nu poți striga între serve, să îi vorbești jucătorului, să tușești.

Cred că e o mică lipsă de respect față de jucător, asta e meseria noastră, cu asta ne ocupăm toată viața, suntem dedicați meseriei noastre și încercăm să o facem cât mai bine posibil. Cred că nu e frumos ca cineva să vină și să încerce să strice acest lucru”, a afirmat Dzumhur.

Dzumhur va juca în sferturi împotriva lui Botic Van De Zandschulp (30 de ani, #62 ATP).

