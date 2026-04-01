„Simbolul și puterea continuității” Decizia importantă luată de Dinamo în privința antrenorului secund

Florentin Petre
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 18:48
  • Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, și-a prelungit contractul cu gruparea alb-roșie.

Revenit la Dinamo în vara lui 2024, după mai multe experiențe ca antrenor principal în ligile inferioare, Petre a devenit un om foarte important în staff-ul lui Zeljko Kopic.

Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României
Citește și
Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României
Citește mai mult
Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României

Florentin Petre și-a prelungit contractul cu Dinamo

Legendă a lui Dinamo, Petre și-a prelungit contractul scadent în luna iunie a acestui an. Noua înțelegere este valabilă pentru încă două sezoane.

În comunicatul său, clubul Dinamo a vorbit despre continuitate, dar și despre importanța oamenilor care au scris istorie în tricoul lui Dinamo.

„Simbolul și puterea continuității! Orice club cu o istorie bogată este definit nu doar de performanțele obținute, ci și de oamenii care au scris istorie pentru culorile apărate pe teren, pentru simbolul în care au crezut și pentru clubul în numele căruia au luptat.

Florentin Petre este unul dintre căpitanii emblematici ai istoriei moderne a clubului nostru. Crescut în centrul de copii și juniori al lui Dinamo, a câștigat 9 trofee majore ca jucător și a bifat 259 de meciuri oficiale, în care a marcat 43 de goluri.

Revenit la Dinamo în vara anului 2024, Florentin face parte din staff-ul condus de Željko Kopić, unde ocupă funcția de antrenor secund. Numele său este strâns legat de revenirea sportivă a clubului în zona superioară a Superligii.

Astăzi, ne bucurăm să anunțăm că Florentin Petre și-a prelungit contractul cu Dinamo până în data de 30.06.2028!

Ne bucurăm să te avem alături, Florentin, și îți dorim mult succes în drumul spre noi trofee!”, a transmis clubul Dinamo.

Florentin Petre, jucător legendar la Dinamo

În cariera sa de fotbalist, Florentin Petre a fost strâns legat de clubul din „Ștefan cel Mare”. Fostul atacant de bandă a jucat la Dinamo între anii 1994 și 2006.

A devenit de trei ori campion al României alături de Dinamo și a câștigat cinci Cupe ale României, dar și o Supercupă.

Florentin Petre, în tricoul lui Dinamo (FOTO: Sport Pictures)

Pentru Dinamo urmează partida cu FC Argeș, din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Meciul este programat sâmbătă, 4 aprilie, de la 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Florentin Petre, audiat

La începutul lunii martie, Florentin Petre a fost nevoit să dea explicații Comisiei de Disciplină a FRF a pentru gesturile sale de la finalul meciurilor cu Unirea Slobozia și Rapid.

Acesta a înjurat rivala Steaua, i-a îndemnat și pe Claudiu Niculescu și Zeljko Kopic să o facă, și li s-a alăturat fanilor și în timpul unor scandări rasiste.

După ce a fost audiat, Petre și-a făcut mea culpa și a anunțat că de acum încolo va fi mult mai atent la acțiunile sale.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Citește și

Coelho continuă în Bănie Antrenorul portughez a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova
Superliga
17:29
Coelho continuă în Bănie Antrenorul portughez a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova
Citește mai mult
Coelho continuă în Bănie Antrenorul portughez a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova
„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”
Nationala
17:20
„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”
Citește mai mult
„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
