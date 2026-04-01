„Simbolul și puterea continuității” Decizia importantă luată de Dinamo în privința antrenorului secund

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, și-a prelungit contractul cu gruparea alb-roșie.

Revenit la Dinamo în vara lui 2024, după mai multe experiențe ca antrenor principal în ligile inferioare, Petre a devenit un om foarte important în staff-ul lui Zeljko Kopic.

Legendă a lui Dinamo, Petre și-a prelungit contractul scadent în luna iunie a acestui an. Noua înțelegere este valabilă pentru încă două sezoane.

În comunicatul său, clubul Dinamo a vorbit despre continuitate, dar și despre importanța oamenilor care au scris istorie în tricoul lui Dinamo.

„Simbolul și puterea continuității! Orice club cu o istorie bogată este definit nu doar de performanțele obținute, ci și de oamenii care au scris istorie pentru culorile apărate pe teren, pentru simbolul în care au crezut și pentru clubul în numele căruia au luptat.

Florentin Petre este unul dintre căpitanii emblematici ai istoriei moderne a clubului nostru. Crescut în centrul de copii și juniori al lui Dinamo, a câștigat 9 trofee majore ca jucător și a bifat 259 de meciuri oficiale, în care a marcat 43 de goluri.

Revenit la Dinamo în vara anului 2024, Florentin face parte din staff-ul condus de Željko Kopić, unde ocupă funcția de antrenor secund. Numele său este strâns legat de revenirea sportivă a clubului în zona superioară a Superligii.

Astăzi, ne bucurăm să anunțăm că Florentin Petre și-a prelungit contractul cu Dinamo până în data de 30.06.2028!

Ne bucurăm să te avem alături, Florentin, și îți dorim mult succes în drumul spre noi trofee!”, a transmis clubul Dinamo.

Florentin Petre, jucător legendar la Dinamo

În cariera sa de fotbalist, Florentin Petre a fost strâns legat de clubul din „Ștefan cel Mare”. Fostul atacant de bandă a jucat la Dinamo între anii 1994 și 2006.

A devenit de trei ori campion al României alături de Dinamo și a câștigat cinci Cupe ale României, dar și o Supercupă.

Florentin Petre, audiat

La începutul lunii martie, Florentin Petre a fost nevoit să dea explicații Comisiei de Disciplină a FRF a pentru gesturile sale de la finalul meciurilor cu Unirea Slobozia și Rapid.

Acesta a înjurat rivala Steaua, i-a îndemnat și pe Claudiu Niculescu și Zeljko Kopic să o facă, și li s-a alăturat fanilor și în timpul unor scandări rasiste.

După ce a fost audiat, Petre și-a făcut mea culpa și a anunțat că de acum încolo va fi mult mai atent la acțiunile sale.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Citește și

