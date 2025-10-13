Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an

În minutul de aur al meciului, bifat la 22:13, prin minutul 72-73 al confruntării, pe A1 erau peste 2,3 milioane de telespectatori

Antena 1 a spulberat Pro TV pe intervalul partidei: a avut rating și cotă de piață de peste 3 ori mai mari

Totuși, România - Austria nu a fost cel mai vizionat meci de fotbal din 2025. Ce partide se află pe primele două locuri, în articol

Așa cum era de așteptat, meciul de fotbal România - Austria a ținut mare parte din populație țării cu televizoarele deschide duminică seara pe Antena 1, postul care a transmis confruntarea.

România - Austria, lider de audiență

Conform măsurătorilor oficiale, întâlnirea de pe Arena Națională a fost detașat lider de audiență. La nivel național, Antena 1 a surclasat Pro TV. A avut un rating de 12,3% și și cotă de piață uriașă, care s-a apropiat de 40%, ceea ce înseamnă că între orele 21:45 - 22:40, dintre televizoarele deschise, două din cinci erau postate pe Antena 1.

Și pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, Antena 1 a fost pe primul loc. 10,5% rating a însemnat, de asemenea, mai mult decât dublu față de concurentul principal, Pro TV.

Totuși, în ciuda acestor cifre uriașe, România - Austria nu a fost meciul de fotbal care a avut cei mai mulți telespectatori în anul 2025. Această partidă e depășită în clasamentul anului al ratingurilor TV de două jocuri, ambele disputate în România, la începutul anului.

Pe primul loc rezistă România - Bosnia 0-1, care a fost cel de debut în actualele preliminarii ale Campionatului Mondial.

S-a jucat tot pe Arena Națională, la final de luna martie și a fost transmis tot de Antena 1. A avut un rating de 10,8% pe publicul comercial, față de 10,5% de la disputa cu Austria, de duminică

Chiar și FCSB - Manchester United 0-2, din ultima etapă a tabloului principal din Europa League, din sezonul precedent, a atins o audiență superioară.

Top 10 meciuri de fotbal, ca audiență, în 2025

MECI RATING POST TV România - Bosnia 0-1 10,8% Antena 1 FCSB - Manchester United 0-2 10,7% Digi Sport 1, Prima Sport 1 România - Austria 1-0 10,5% Antena 1 Austria - România 2-1 9,7% Antena 1 FCSB - PAOK 2-0 9,5% Digi Sport 1, Prima Sport 1 FCSB - Lyon 1-3 9,3% Digi Sport 1, Prima Sport 1 FCSB - Dinamo 2-1 8,7% Digi Sport 1, Prima Sport 1 FCSB - Aberdeen 3-0 8,3% Pro TV Rapid - FCSB 1-2 8,2% Digi Sport 1, Prima Sport 1 Rapid - FCSB 0-0 8,2% Digi Sport 1, Prima Sport 1 * audiența e cea calculată pe publicul comercial, telespectatorii cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național

Finala cu Bosnia se va vedea pe Prima TV

Urmează un meci crucial pentru naționala României: disputa din Bosnia, din 15 noiembrie.

Acest meci va fi transmis de Prima TV, în timp ce ultima confruntare din grupă, cea cu San Marino, de la București, din 18 noiembrie, va putea fi văzută pe Antena 1.

Dacă România va câștiga cu Bosnia, atunci își va asigura practic cel puțin locul 2 în grupă. Chiar și cu un egal va putea termina pe poziția secundă, condiția fiind ca Bosnia să piardă în ultimul joc, cu Austria, în deplasare.

