Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an +22 foto
Antena 1 a fost lider de audiență cu România - Austria FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Media

Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 16:42
  • În minutul de aur al meciului, bifat la 22:13, prin minutul 72-73 al confruntării, pe A1 erau peste 2,3 milioane de telespectatori
  • Antena 1 a spulberat Pro TV pe intervalul partidei: a avut rating și cotă de piață de peste 3 ori mai mari
  • Totuși, România - Austria nu a fost cel mai vizionat meci de fotbal din 2025. Ce partide se află pe primele două locuri, în articol

Așa cum era de așteptat, meciul de fotbal România - Austria a ținut mare parte din populație țării cu televizoarele deschide duminică seara pe Antena 1, postul care a transmis confruntarea.

Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește și
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă

România - Austria, lider de audiență

Conform măsurătorilor oficiale, întâlnirea de pe Arena Națională a fost detașat lider de audiență. La nivel național, Antena 1 a surclasat Pro TV. A avut un rating de 12,3% și și cotă de piață uriașă, care s-a apropiat de 40%, ceea ce înseamnă că între orele 21:45 - 22:40, dintre televizoarele deschise, două din cinci erau postate pe Antena 1.

Și pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, Antena 1 a fost pe primul loc. 10,5% rating a însemnat, de asemenea, mai mult decât dublu față de concurentul principal, Pro TV.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Totuși, în ciuda acestor cifre uriașe, România - Austria nu a fost meciul de fotbal care a avut cei mai mulți telespectatori în anul 2025. Această partidă e depășită în clasamentul anului al ratingurilor TV de două jocuri, ambele disputate în România, la începutul anului.

Pe primul loc rezistă România - Bosnia 0-1, care a fost cel de debut în actualele preliminarii ale Campionatului Mondial.

S-a jucat tot pe Arena Națională, la final de luna martie și a fost transmis tot de Antena 1. A avut un rating de 10,8% pe publicul comercial, față de 10,5% de la disputa cu Austria, de duminică

Chiar și FCSB - Manchester United 0-2, din ultima etapă a tabloului principal din Europa League, din sezonul precedent, a atins o audiență superioară.

Top 10 meciuri de fotbal, ca audiență, în 2025

MECIRATINGPOST TV
România - Bosnia 0-1 10,8% Antena 1
FCSB - Manchester United 0-2 10,7% Digi Sport 1, Prima Sport 1
România - Austria 1-0 10,5% Antena 1
Austria - România 2-1 9,7% Antena 1
FCSB - PAOK 2-0 9,5% Digi Sport 1, Prima Sport 1
FCSB - Lyon 1-3 9,3% Digi Sport 1, Prima Sport 1
FCSB - Dinamo 2-1 8,7% Digi Sport 1, Prima Sport 1
FCSB - Aberdeen 3-0 8,3% Pro TV
Rapid - FCSB 1-2 8,2% Digi Sport 1, Prima Sport 1
Rapid - FCSB 0-0 8,2% Digi Sport 1, Prima Sport 1
* audiența e cea calculată pe publicul comercial, telespectatorii cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național

Finala cu Bosnia se va vedea pe Prima TV

Urmează un meci crucial pentru naționala României: disputa din Bosnia, din 15 noiembrie.

Acest meci va fi transmis de Prima TV, în timp ce ultima confruntare din grupă, cea cu San Marino, de la București, din 18 noiembrie, va putea fi văzută pe Antena 1.

Dacă România va câștiga cu Bosnia, atunci își va asigura practic cel puțin locul 2 în grupă. Chiar și cu un egal va putea termina pe poziția secundă, condiția fiind ca Bosnia să piardă în ultimul joc, cu Austria, în deplasare.

Citește și

România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13:16
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
11:35
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
austria echipa nationala a romaniei romania antena 1 audienta tv preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Citește mai mult
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Citește mai mult
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Citește mai mult
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share