Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”

România - Austria 1-0. Ciprian Marica (40 de ani) crede că Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) și-ar putea pierde locul de titulari la națională.

Ce jucători i-ar putea înlocui pe cei doi, mai jos.

România a câștigat meciul crucial cu Austria din preliminariile pentru CM 2026. Unicul gol al partidei a fost reușit de Virgil Ghiță, în minutul 90+5.

Ciprian Marica crede că Stanciu și Marin și-au pierdut postul de titulari: „Să aștepte”

Ciprian Marica i-a remarcat pe Ianis Hagi și Vlad Dragomir, după marea victorie cu Austria.

Fostul internațional consideră că Nicolae Stanciu și Răzvan Marin vor avea o misiune complicată în a reveni în primul „11” al naționalei, având în vedere forma bună prin care trec jucătorii lui Alanyaspor, respectiv Pafos.

„Ianis Hagi a jucat excelent. Poți să-l mai scoți din echipă? Asta e. Restul își așteaptă rândul. Nici pe Dragomir nu poți să-l mai scoți la cum a jucat.

Avem noi vreun jucător care e indispensabil? Care ne câștigă meciurile de unul singur?

Dacă nu ești Gică Hagi, Maradona, Messi sau Cristiano, care câștigă singuri un meci, asta e. Intri la concurență. Stanciu și Marin sunt în continuare oameni de bază, dar să aștepte acum. Cei care au intrat sunt foarte buni”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

Ianis Hagi și Vlad Dragomir au jucat toate cele 90 de minute ale meciului cu echipa antrenată de Ralf Rangnick. Jucătorul lui Alanyaspor a centrat decisiv la golul lui Virgil Ghiță din ultima fază.

Ciprian Marica, despre Hagi și Dragomir: „Au arătat că vrăjeala nu stă în picioare”

În amicalul cu Republica Moldova, scor 2-1, Ianis Hagi a jucat 70 de minute, iar Vlad Dragomir a fost schimbat cu un minut înainte de final. Trei zile mai târziu, cei doi au jucat în tot meciul cu Austria.

În urma evoluțiilor lor din cele două partide, Ciprian Marica susține că nu ar mai trebui să existe plângeri din partea jucătorilor atunci când joacă din trei în trei zile.

„Dragomir și Hagi au arătat că vrăjeala asta cu «Nu putem juca din trei în trei zile» nu stă în picioare. Chiar putem. Și dacă suntem motivați și vrem, putem. Dragomir a făcut un meci excelent. La meciul cu Moldova nu l-am remarcat, nu mi s-a părut cine știe ce. Dar am greșit.

Asta înseamnă să ai experiență. Nea Mircea l-a simțit pe acest copil, iar el a făcut un meci fantastic. A alergat foarte mult și s-a dăruit cum pe puțini i-am văzut că o fac”, a mai spus Ciprian Marica, conform sursei citate.

VIDEO. Discursul din vestiar al lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

