Ce zice ministrul despre Lucescu Ultima oră: Declarații date în urmă cu câteva minute de ministrul Sănătății: „N-aș vrea să speculez...”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Aflat alături de Nicușor Dan, președintele României, la Timișoara, ministrul Sănătății a fost întrebat dacă are noutăți despre fostul selecționer. Ce a spus, în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu se află internat în spital de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale.

Starea fostului selecționer al României s-a înrăutățit, el aflându-se, în prezent, în comă, la terapie intensivă.

Ce zice ministrul Sănătății despre Lucescu: „ N-aș vrea să speculez…”

Aflat la Timișoara, de Ziua Sănătății, alături de președintele Nicușor Dan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat de jurnaliști dacă are noutăți despre situația lui Il Luce.

„Tot ce vă pot comunica este că, în momentul de față, este îngrijit la Terapie Intensivă.

Prognosticul e rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă ”, a spus Alexandru Rogobete.

Președintele și ministrul Sănătății sunt la Timișoara, unde au vizitat centrul de mari arși.

Marian Andronache, medicul care l-ar putea opera pe Mircea Lucescu

Luni, la Spitalul Universitar din București a avut loc o ședință la care au participat mai mulți medici și familia lui Mircea Lucescu (80 de ani), unde s-a luat o decizie în privința situației în care acesta se află.

Medicii au decis ca în cazul fostului selecționer să fie continuat, momentan, același tratament, o nouă evaluare efectuată marți urmând să stabilească dacă Lucescu va fi supus unei intervenții chirurgicale complexe, care ar putea fi efectuată de un medic cardiolog român care activează în Franța.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, intervenția chirurgicală ar presupune montarea unui sistem de tip ECMO, iar medicul Marian Andronache ar urma să fie cel care va face operația.

Medic cu numeroase studii și certificări obținute în afara României, Andronache a participat și la ședința de la spital, la cererea familiei Lucescu.

Doctorul Marian Andronache a obținut diploma de medic în 1991 la Cluj-Napoca, oraș în care avea s-o obțină și pe cea de specialist în cardiologie în 1999, la Universitatea „Iuliu Hațieganu”.

Ulterior, a obținut mai multe diplome și certificări în Franța și Elveția, iar în 2004 a fost înregistrat în Ordinul Medicilor din „Hexagon”, conform nord.ro.

În 2007 a obținut dreptul de practică medicală și a calificării în Cardiologie și Boli Vasculare în Franța, iar în 2015 a obținut recunoașterea dreptului de practică medicală în Elveția, în același an fiind înregistrat și în registrul federal elvețian al medicilor.

În prezent, Andronache este medic cardiolog la un spital de stat din Nancy, unde lucrează din 2008, dar și la Clinica Alleray Labrouste din Paris, din 2021.

