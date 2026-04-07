„Fotbalul ar trebui să fie un joc" Cristi Chivu, discurs dur despre ce se întâmplă în Italia: „Toți suntem vinovați, ar trebui să ne schimbăm"
Publicat: 07.04.2026, ora 15:02
Actualizat: 07.04.2026, ora 15:09
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul echipei Inter Milano, a vorbit despre modul în care ar trebui să fie tratat fotbalul în spațiul public.

Chivu cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost jucător la AS Roma și Inter, iar în prezent stă pe banca tehnică a liderului din Serie A.

„Nu știu ce poate face Gâlcă” Fostul golgheter de la Rapid îi pune la zid pe jucători: „Ieșiți din formă în plin sezon”
Cristi Chivu, discurs dur despre fotbalul italian: „Toți suntem vinovați, ar trebui să ne schimbăm”

Deși Inter e lider detașat în prima ligă a Italiei, Chivu și jucătorii săi au fost criticați după eliminarea din Liga Campionilor, 2-5 la general cu Bodo/Glimt, și după seria de trei meciuri fără victorie din campionat, întreruptă odată cu succesul clar obținut în fața Romei.

„Nu am o baghetă magică, toți suntem vinovați. Mă refer la rețelele sociale, la suporteri, uneori chiar și la jurnaliști.

Le place critica, le place să scoată în evidență lucrurile negative, însă fotbalul ar trebui să fie un joc. Începând de la cei tineri.

Toți suntem vinovați, ar trebui să ne schimbăm puțin abordarea față de această lume și față de acest joc frumos, care îi face pe copii și pe suporteri să se îndrăgostească de el. Nu cei care blestemă și pe cei care aruncă cu... ceva ce nu se poate spune”, a declarat Chivu, conform gazzetta.it.

Fotbalul italian traversează o perioadă dificilă. Italia a fost învinsă de Bosnia în finala play-off-ului pentru CM 2026. A fost 1-4 la loviturile de departajare, la capătul unui meci încheiat 1-1 după 120 de minute.

Astfel, Squadra Azzurra a ratat calificarea la trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial.

Nici la nivel de cluburi situația nu arată mai bine. Singura echipă din Italia ajunsă în optimile Ligii Campionilor a fost Atalanta, însă formația italiană a fost eliminată clar de Bayern, cu 2-10 la general.

În sferturile Europa League, Italia are o singură reprezentantă: Bologna o va întâlni pe Aston Villa. Și în Conference League situația este similară: Italia este reprezentată doar de Fiorentina, care va da piept cu Crystal Palace, o altă echipă din Anglia.

„Dacă plângi, oamenii nu te respectă”  Patrice Evra, despre toxicitatea din sport: „Trebuia să fiu un animal”. Trădat de un prieten: „O să te omor!”
„Va fi un masacru!” Nu-i dă nicio șansă lui Liverpool în meciul cu PSG, din sferturile Ligii Campionilor: „Diferența de nivel e colosală!”
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
