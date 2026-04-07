Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul echipei Inter Milano, a vorbit despre modul în care ar trebui să fie tratat fotbalul în spațiul public.

Chivu cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost jucător la AS Roma și Inter, iar în prezent stă pe banca tehnică a liderului din Serie A.

Cristi Chivu, discurs dur despre fotbalul italian: „Toți suntem vinovați, ar trebui să ne schimbăm”

Deși Inter e lider detașat în prima ligă a Italiei, Chivu și jucătorii săi au fost criticați după eliminarea din Liga Campionilor, 2-5 la general cu Bodo/Glimt, și după seria de trei meciuri fără victorie din campionat, întreruptă odată cu succesul clar obținut în fața Romei.

„Nu am o baghetă magică, toți suntem vinovați. Mă refer la rețelele sociale, la suporteri, uneori chiar și la jurnaliști.

Le place critica, le place să scoată în evidență lucrurile negative, însă fotbalul ar trebui să fie un joc. Începând de la cei tineri.

Toți suntem vinovați, ar trebui să ne schimbăm puțin abordarea față de această lume și față de acest joc frumos, care îi face pe copii și pe suporteri să se îndrăgostească de el. Nu cei care blestemă și pe cei care aruncă cu... ceva ce nu se poate spune”, a declarat Chivu, conform gazzetta.it.

FOTO: Inter - AS Roma 5-2

Fotbalul italian traversează o perioadă dificilă. Italia a fost învinsă de Bosnia în finala play-off-ului pentru CM 2026. A fost 1-4 la loviturile de departajare, la capătul unui meci încheiat 1-1 după 120 de minute.

Astfel, Squadra Azzurra a ratat calificarea la trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial.

Nici la nivel de cluburi situația nu arată mai bine. Singura echipă din Italia ajunsă în optimile Ligii Campionilor a fost Atalanta, însă formația italiană a fost eliminată clar de Bayern, cu 2-10 la general.

În sferturile Europa League, Italia are o singură reprezentantă: Bologna o va întâlni pe Aston Villa. Și în Conference League situația este similară: Italia este reprezentată doar de Fiorentina, care va da piept cu Crystal Palace, o altă echipă din Anglia.

Citește și

