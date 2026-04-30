Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a vorbit despre sezonul său, despre viitorul la formația spaniolă, dar și despre relația specială pe care a avut-o cu Mircea Lucescu.

Rațiu joacă în această seară, de la 22:00, în prima manșă a semifinalei Conference League cu Strasbourg.

Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Internaționalul român a jucat 42 de meciuri în acest sezon, în principal ca fundaș dreapta, dar și ca extremă, fiind unul dintre titularii de bază ai lui Inigo Perez.

Andrei Rațiu, înaintea semifinalei cu Strasbourg: „Avem un meci istoric”

„Cred că am avut un start de sezon mai greu, după am rezolvat toate problemele pe care le-am avut cu clubul.

M-am eliberat, să zic așa, iar după cred că am avut un sezon bun, notabil. Sunt fericit”, a spus Rațiu, la Digi Sport.

Rațiu a evitat însă să discute despre un posibil transfer la o altă echipă și a transmis că este concentrat pe obiectivele imediate ale lui Rayo Vallecano.

Nu sunt focusat pe așa ceva (n.r. - pe transferuri). Avem un meci istoric în final de sezon. În campionat nu suntem salvați încă, trebuie să realizăm câteva obiective înainte și poate după. Andrei Rațiu

Fotbalistul a vorbit și despre relația pe care o are la Rayo cu antrenorul și cu restul colegilor.

„Am o relație foarte bună, de trei ani suntem împreună și ne cunoaștem toți. Familia mea se simte comod la Madrid. Mă simt bine. Nu știu ce se va întâmpla, dar sunt comod și sper să fie bine”, a mai spus fundașul român.

Internaționalul român a vorbit despre Mircea Lucescu, fostul selecționer, care a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, în urma unor complicații medicale, la vârsta de 80 de ani.

A fost o veste foarte grea pentru toți, pentru tot fotbalul mondial. Ne pare foarte rău. A fost un om cu care am avut o relație foarte apropiată, chiar m-a ajutat mult. Mă suna din săptămână în săptămână să vadă cum sunt. Am apreciat fiecare moment și am încercat să învăț cât mai multe de la el. Andrei Rațiu

Rațiu a încheiat cu un mesaj pentru suporterii echipei naționale, înaintea următoarelor acțiuni ale României.

„Să ne susțină de acasă și să ne vedem cu bine în vară și să începem un nou parcurs. Și să începem cu dreptul la echipa națională”, a spus Rațiu.

