„Toți au probleme” Daniel Stanciu explică de ce FC Argeș a ratat licența UEFA: „N-am respectat”

Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al celor de la FC Argeș, a vorbit despre motivele din cauza cărora gruparea piteșteană nu a primit licența UEFA.

Dosarul clubului piteștean a fost respins inițial, iar apelul formulat ulterior nu a schimbat decizia.

FC Argeș are dreptul de a evolua în campionatul intern, unde se află pe locul 6 din play-off, cu 30 de puncte, însă nu îndeplinește criteriile necesare pentru competițiile europene.

Daniel Stanciu, explicații după ce FC Argeș a ratat licența UEFA: „ N-am respectat termenele”

„Am avut acea problemă cu datoriile la stat, la ANAF. Am avut două-trei luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea, adică rata din urmă, a trebuit să o achităm. Banii au venit mai târziu și încă nu au venit toți. Am plătit, dar n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA. Am luat licență pentru Superliga, dar…

Sunt două lucruri diferite. În primul rând e clasarea în campionat și, dacă câștigam semifinala cu Universitatea Cluj și ajungeam în finală, ce? Nu mai jucam finala? E un trofeu, orice loc aduce bani. Suntem o echipă care depinde foarte mult de buget”, a declarat Daniel Stanciu, conform digisport.ro.

Avem un buget limitat. Lucrurile sunt și vor intra, începând de săptămâna viitoare, în regulă. Problema a fost acest decalaj. Din anumite motive am depus proiectul foarte târziu, plus întârzierile de la partenerii noștri comerciali, care toți au probleme. Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al celor de la FC Argeș

În total, nouă echipe din SuperLiga au primit licența pentru participarea în competițiile europene masculine din sezonul 2026/2027.

Din play-off, licența UEFA a fost acordată cluburilor Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Rapid și Dinamo.

Din play-out, au primit licență FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda.

Licența UEFA pentru competițiile feminine a fost acordată următoarelor cluburi: Farul, Csikszereda și Universitatea Olimpia Cluj.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport