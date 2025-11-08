Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a fost lăudat de jurnaliștii spanioli înainte de meciul cu Real Madrid.

Partida dintre cele două formații va avea loc duminică, de la 17:15, în runda #12 din La Liga.

Rațiu a bifat 13 meciuri în acest sezon, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Românul s-a evidențiat prin viteza sa impresionantă, un aspect care i-a atras laude din partea presei spaniole.

Andrei Rațiu, lăudat de spanioli: „Marele coșmar al lui Vinicius”

Într-un articol intitulat „Vinicius, împotriva fulgerului din La Liga și marele său coșmar”, publicația Marca a analizat prestațiile celor doi jucători.

„În ultimele sezoane s-a confruntat în mod repetat cu Andrei Rațiu, într-un duel care se anunță din nou unul al vitezei.

Dacă există un jucător care îl depășește pe brazilian la capitolul viteză, chiar și foarte puțin, acela este românul.

Conform unui studiu realizat de Gradient Sports, Rațiu este cel mai rapid jucător din cele cinci mari ligi europene, cu o viteză maximă de 34,7 km/h, înaintea lui Raoul Bellanova (Atalanta, 34,6 km/h) și Pedro Neto (Chelsea, 34,6 km/h).

În același top apar și Vinicius (34,4 km/h) și Erling Haaland (34,5 km/h)”, au notat jurnaliștii de la Marca.

12 milioane de euro este valoarea lui Rațiu, conform transfermarkt.com. Vinicius este cotat la 150 de milioane de euro

În cele opt meciuri disputate contra lui Rayo Vallecano, Vinicius a reușit doar un gol și o singură pasă decisivă.

În acest sezon, brazilianul a evoluat în 15 partide, în care a marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Rayo Vallecano ocupă în prezent locul 10 în La Liga, cu 14 puncte, în timp ce Real Madrid se află pe prima poziție, acumulând 30 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport