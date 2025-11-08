De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate

Denis Drăguș (26 de ani) este vârful preferat al lui Mircea Lucescu la națională.

Absent de la sfârșitul lui septembrie la Eyupspor din cauza unei leziuni musculare, atacantul e refăcut.

Ce l-a convins pe selecționer să-l cheme pentru deplasarea decisivă din Bosnia, pe 15 noiembrie.

Mircea Lucescu l-a păstrat pe Denis Drăguș în lotul naționalei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, pe 15 și 18 noiembrie, decisive pentru barajul CM 2026.

Drăguș, în septembrie: „ Mi-e frică”

Atacantul a fost cel mai bun „tricolor” în Cipru, marcând de două ori, chiar dacă rezultatul nu a fost bun (2-2), dar nu a mai jucat de aproape o lună și jumătate la echipa de club.

42 de zile au trecut de la accidentarea lui Drăguș la Eyupspor, pe 27 septembrie

Atunci, la 0-0 cu Goztepe, a părăsit terenul în minutul 85, acuzând o accidentare musculară.

„Aproape că am izbucnit în plâns. Mă gândeam că e atât de aproape meciul cu Austria. A fost un sentiment de dezamăgire. Mi-e frică”, declara Drăguș la sfârșitul lui septembrie.

Rezonanța magnetică a confirmat leziunea și se spunea la acea vreme că jucătorul va lipsi o lună.

0 goluri și zero assisturi are Drăguș în 7 meciuri jucate la Eyup în campionatul turc (518 minute)

Drăguș nu a jucat în ultimele patru partide la Eyup

Drăguș a ratat duelul cu Austria (1-0) și nu a revenit încă pe teren în Turcia.

A ratat patru partide în campionat la Eyup:

4 octombrie, 0-1 cu Kocaelispor.

20 octombrie, 2-0 cu Kasimpașa.

25 octombrie, 0-2 cu Trabzonspor.

3 noiembrie, 0-1 cu Antalyaspor.

La primele trei, nu a fost în lot. La ultima, a rămas pe banca de rezerve. Antrenorul Orhan Ak a vrut să-l menajeze.

3,5 milioane de euro valorează Drăguș acum, potrivit Transfermarkt. A atins cota maximă în 2024, la Gaziantep și Trabzonspor: 4 milioane

Asigurare pentru Lucescu: Drăguș va juca duminică la Eyup

De ce a insistat selecționerul să-l păstreze acum în lotul pentru Bosnia?

Lucescu îl apreciază foarte mult pe Drăguș, îl consideră cel mai valoros vârf al naționalei și a primit o asigurare de la jucător și clubul din Istanbul.

Drăguș, pe 13 septembrie, la Eyup - Galatasaray 0-2 Foto: Imago

Atacantul în vârstă de 26 de ani va reintra în echipă duminică, în deplasarea cu Samsunspor, în Super Lig.

Șase zile mai târziu, sâmbătă, 15 noiembrie, „Il Luce” va alege numărul 9 împotriva Bosniei: Drăguș, Bîrligea sau Louis Munteanu.

