Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru"
Gică Popescu,
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 13:57
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 13:57
  • Gică Popescu (58 de ani), fost internațional și consilier în cadrul programului guvernamental privind infrastructura sportivă, a vorbit despre momentul în care vor putea începe lucrările pentru stadionul din Constanța.

Noua arenă, destinată în principal echipei Farul Constanța, club la care Gică Hagi este acționar majoritar, ar urma să aibă 18.000 de locuri și să fie încadrat în categoria IV UEFA, ceea ce îl face eligibil pentru competiții europene.

Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcțiile pentru noua arenă din Constanța

Popescu a precizat că ridicarea stadionului din Constanța depinde de momentul în care ministrul va stabili ordinea de prioritizare a orașelor care vor să beneficieze de stadioane.

„Așteptăm să se anunțe care sunt stadioanele cu care se va începe acest proces de construcție al stadioanelor.

Am avut o discuție cu domnul prim-ministru și mi-a cerut să-i fac o situație cu un clasament al orașelor care doresc să construiască stadioane.

După care, domnia sa și Guvernul trebuie să ia o hotărâre care vor fi stadioanele care se vor construi primele”, a declarat Gheorghe Popescu, potrivit digisport.ro.

100 de milioane de euro
este valorea aproximativă a stadionului care urmează să se construiască în Constanța

Primăria Constanța a anunțat că este pregătită să demareze lucrările, chiar și fără fonduri imediate de la bugetul de stat, după ce finanțarea a fost amânată până în 2027.

„Singura modalitate de a începe lucrările o reprezintă finanțarea inițială de la bugetul local, urmând ca sursele de la bugetul de stat să fie alocate ulterior”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, pentru GOLAZO.ro.

Primăria a precizat că există deja aprobată o cofinanțare de 13%, iar contribuția totală locală ar urma să ajungă la 25% din valoarea proiectului, prin votul Consiliului Local.

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

Galerie foto (46 imagini)

Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+46 Foto
Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

  • Capacitate: 18.200 locuri 
  • Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
  • Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
  • Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
  • Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

  • teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
  • tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
  • săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
  • centru de conferințe și spațiu expozițional
  • spații administrative, comerciale și zone de loisir

