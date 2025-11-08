Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”

Gică Popescu (58 de ani), fost internațional și consilier în cadrul programului guvernamental privind infrastructura sportivă, a vorbit despre momentul în care vor putea începe lucrările pentru stadionul din Constanța.

Noua arenă, destinată în principal echipei Farul Constanța, club la care Gică Hagi este acționar majoritar, ar urma să aibă 18.000 de locuri și să fie încadrat în categoria IV UEFA, ceea ce îl face eligibil pentru competiții europene.

Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcțiile pentru noua arenă din Constanța

Popescu a precizat că ridicarea stadionului din Constanța depinde de momentul în care ministrul va stabili ordinea de prioritizare a orașelor care vor să beneficieze de stadioane.

„Așteptăm să se anunțe care sunt stadioanele cu care se va începe acest proces de construcție al stadioanelor.

Am avut o discuție cu domnul prim-ministru și mi-a cerut să-i fac o situație cu un clasament al orașelor care doresc să construiască stadioane.

După care, domnia sa și Guvernul trebuie să ia o hotărâre care vor fi stadioanele care se vor construi primele”, a declarat Gheorghe Popescu, potrivit digisport.ro.

100 de milioane de euro este valorea aproximativă a stadionului care urmează să se construiască în Constanța

Primăria Constanța a anunțat că este pregătită să demareze lucrările, chiar și fără fonduri imediate de la bugetul de stat, după ce finanțarea a fost amânată până în 2027.

„Singura modalitate de a începe lucrările o reprezintă finanțarea inițială de la bugetul local , urmând ca sursele de la bugetul de stat să fie alocate ulterior”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, pentru GOLAZO.ro.

Primăria a precizat că există deja aprobată o cofinanțare de 13%, iar contribuția totală locală ar urma să ajungă la 25% din valoarea proiectului, prin votul Consiliului Local.

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

