Mamdani, acționar la Real Oviedo Noul primar din New York, implicat la clubul la care e legitimat Horațiu Moldovan

Campionate

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.11.2025, ora 14:10
Actualizat: 08.11.2025, ora 14:20
  • Zohran Mamdani (34 de ani), noul primar al orașului New York, a atras atenția internațional nu doar prin victoria sa politică, ci printr-o legătură cu fotbalul spaniol.
  • Oficialul american este acționar al clubului Real Oviedo, formație din La Liga la care e legitimat și portarul Horațiu Moldovan (27 de ani).

Conexiunea datează din anul 2012, când Real Oviedo se afla într-o situație critică și risca să dispară, conform marca.com.

Mamdani, acționar la Real Oviedo, clubul lui Horațiu Moldovan

În 2012, clubul a lansat o campanie globală de strângere de capital, apel la care au răspuns mii de suporteri din întreaga lume.

Printre aceștia s-a numărat și Mamdani, pe atunci student în vârstă de 21 de ani, stabilit în statul american Maine.

El a aflat despre criza clubului printr-un mesaj viral publicat de jurnalistul britanic Sid Lowe. După ce a cumpărat o acțiune, tânărul de atunci a anunțat public gestul său, scriind:

„Tocmai am cumpărat o acțiune. Posibil primul acționar al lui Oviedo în Maine? #SOSRealOviedo”.

Campania din 2012 s-a încheiat cu succes, iar clubul a atras în acționariat inclusiv nume importante, precum Carlos Slim, care era în acea perioadă cel mai bogat om din lume.

Real Oviedo se află în prezent pe locul 19 în La Liga, cu opt puncte după 11 etape.

Portarul român Horațiu Moldovan a bifat un singur meci pentru echipa spaniolă, în Cupa Spaniei, când Oviedo a pierdut cu 4-2 în fața formației Ourense, din Liga a 3-a.

De-a lungul timpului, la Real Oviedo au mai evoluat și alți jucători români, precum Daniel Paraschiv, Marius Lăcătuș, dar și Nicolae Simatoc, care a ajuns la club după perioada petrecută la FC Barcelona.

29% din club
este deținut de 36.962 de acționari individuali. În total, în cadrul majorării de capital au fost emise peste 460.000 de acțiuni

Lista acționarilor Real Oviedo este alcătuită din Grupo Pachuca (51%), Grupo Carso (20%) și cei 36.962 de acționari (29%), conform unui comunicat al clubului, din 2022.

Mamdani, noul primar din New York

Între timp, Mamdani și-a construit cariera politică. Și-a început activitatea publică în 2015, iar în 2025 a câștigat primăria New York-ului, obținând o victorie clară în fața adversarilor săi.

Nici atacurile fostului președinte Donald Trump, care l-a numit „comunist”, nu au împiedicat ascensiunea sa.

Mamdani, născut în Rwanda, de religie musulmană și cu orientare politică declarată socialistă, și-a centrat discursul pe reformă și schimbare în administrația orașului.

Platforma sa electorală a fost puternic orientată spre politici progresiste: prețurile chiriilor să nu mai fie crescute o perioadă, transportul public să fie gratuit, educație preșcolară să fie gratuită, averile mari să fie impozitate sau sprijinirea de locuințe cu chirii decente, pe care oamenii să și le poată permite.

Sportul este una din marile pasiuni ale lui Zohran Mamdani

Zohran Mamdani a integrat sportul în campania sa politică pentru funcția de primar al orașului din Estul Statelor Unite.

Acesta a lansat petiția „Game over Greed” (n.r. în română - „Jocul deasupra lăcomiei” prin care cerea FIFA să plafoneze sumele biletelor de acces pentru meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Motivul invocat ar fi ca lucrătorii străini și imigranții să aibă posibilitatea de a se bucura din tribune de turneul final.

2030 de dolari
este cel mai ieftin bilet pentru un meci la Cupa Mondială din 2026

New York la liga horatiu moldovan Real Oviedo zohran mamdani
