„Apărarea a fost șvaițer” Un fost mare jucător român le critică pe „tricolore” după înfrângerea cu Danemarca: „Va fi greu cu Ungaria”

Vasile Stângă (68 de ani), fostul mare jucător al naționalei României, a vorbit despre înfrângerea suferită de „tricolore” cu Danemarca, scor 39-31.

Stângă a remarcat evoluția echipei în ultimul meci al grupei preliminare de la Campionatul Mondial, însă a criticat prestația defensivă a jucătoarelor pregătite de Ovidiu Mihăilă.

Vasile Stângă le critică pe elevele lui Ovidiu Mihăilă: „Apărarea a fost șvaițer”

„Am jucat bine timp de 30-40 de minute! Dar apărarea a fost șvaițer, la un nivel foarte slab. Am ratat mult, nici poarta nu ne-a ajutat, iar ele au extreme foarte bune.

Mi-a plăcut Grozav, a jucat și Ostase bine în prima repriză, dar apoi s-a stins.

Poate că a fost și oboseala care s-a acumulat după meciurile de până acum”, a declarat Stângă, conform prosport.ro.

Acum, suntem obligați să batem Ungaria, pentru că ele intră cu 4 puncte spre deosebire de echipa noastră. Sper să batem miercuri, dar va fi foarte greu cu Ungaria. Nici cu Elveția nu ne va fi ușor. Vasile Stângă

România s-a impus în primele partide, 33-24 cu Croația și 31-27 cu Japonia, și se pregătește de grupa principală, unde va intra cu două puncte după înfrângerea de ieri.

Ungaria, Elveția și Senegal vor fi adversarele selecționatei antrenate de Ovidiu Mihăilă în grupa principală.

Meciul cu Ungaria va avea loc pe 3 decembrie, de la ora 19:00.

Clasamentul grupei preliminare A

Loc/Echipă Golaveraj Puncte (Meciuri) 1. Danemarca 71-43 4 (2) 2. România 54-51 4 (2) 3. Croația 48-68 0 (2) 4. Japonia 46-67 0 (2)

Rezultatele României la Campionatul Mondial

România - Croația 33-24

33-24 România - Japonia 31-27

31-27 Danemarca - România 39-31

