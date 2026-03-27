Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale"
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”

  • Andrei Vlad (26 de ani), fost portar la FCSB, a semnat cu Arka Gdynia, echipă din prima ligă poloneză.
  • Clubul polonez l-a transferat până la finalul sezonului 2025-2026, pentru a crea concurență pe postul de portar.

În ianuarie 2025, Andrei Vlad pleca de la FCSB, după mai bine de șapte ani petrecuți la gruparea campioană. A semnat cu Aktobe, însă aventura sa în Kazahstan a durat doar un an.

Andrei Vlad a semnat cu Arka Gdynia, echipă care se luptă la retrogradare în Polonia: „Ne așteaptă opt finale”

După ce s-a zvonit că portarul se afla aproape de un transfer în Europa, la Volos (Grecia), acesta a ajuns în cele din urmă în Polonia.

„Am decis să facem acest transfer pentru a crește concurența pe postul de portar.

Ne așteaptă opt finale și sper ca o concurență mai mare pe acest post să aducă rezultate pozitive”, a declarat Veljko Nikitovic, directorul sportiv al celor de la Arka Gdynia, conform arka.gdnya.pl.

  • Arka Gdynia se află în lupta pentru evitarea retrogradării. Noua echipă a portarului român are 30 de puncte după 26 de meciuri, la egalitate cu Legia Varșovia, clasată pe locul 15.
  • Pe locul 17 se situează Widzew Lodz, cu 29 de puncte. Ultimul loc, 18, este ocupat de Termalica B-B, cu 22 de puncte.

Andrei Vlad are o cotă de piață de 400.000 de euro, conform transfermarkt.com, la fel ca portarul titular Damian Weglarz.

În acest sezon, Weglarz a evoluat în 26 de partide. Pe același post mai joacă și Jedrzej Grobelny (150.000 de euro) și Kacper Krzepisz (50.000 de euro).

În perioada petrecută la Aktobe, Andrei Vlad a bifat 28 de meciuri, a încasat 32 de goluri și a închis poarta în 9 partide.

La FCSB, portarul român a evoluat în 121 de meciuri, în care a primit 118 goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 49 de partide.

1 meci
a jucat Andrei Vlad pentru naționala României, în 2021, sub comanda lui Mirel Rădoi, împotriva Georgiei, scor 1-2

