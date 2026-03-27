Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”

Andrei Vlad (26 de ani), fost portar la FCSB, a semnat cu Arka Gdynia, echipă din prima ligă poloneză.

Clubul polonez l-a transferat până la finalul sezonului 2025-2026, pentru a crea concurență pe postul de portar.

În ianuarie 2025, Andrei Vlad pleca de la FCSB, după mai bine de șapte ani petrecuți la gruparea campioană. A semnat cu Aktobe, însă aventura sa în Kazahstan a durat doar un an.

Andrei Vlad a semnat cu Arka Gdynia, echipă care se luptă la retrogradare în Polonia: „Ne așteaptă opt finale”

După ce s-a zvonit că portarul se afla aproape de un transfer în Europa, la Volos (Grecia), acesta a ajuns în cele din urmă în Polonia.

„Am decis să facem acest transfer pentru a crește concurența pe postul de portar.

Ne așteaptă opt finale și sper ca o concurență mai mare pe acest post să aducă rezultate pozitive” , a declarat Veljko Nikitovic, directorul sportiv al celor de la Arka Gdynia, conform arka.gdnya.pl.

Arka Gdynia se află în lupta pentru evitarea retrogradării. Noua echipă a portarului român are 30 de puncte după 26 de meciuri, la egalitate cu Legia Varșovia, clasată pe locul 15.

Pe locul 17 se situează Widzew Lodz, cu 29 de puncte. Ultimul loc, 18, este ocupat de Termalica B-B, cu 22 de puncte.

Andrei Vlad are o cotă de piață de 400.000 de euro, conform transfermarkt.com, la fel ca portarul titular Damian Weglarz.

În acest sezon, Weglarz a evoluat în 26 de partide. Pe același post mai joacă și Jedrzej Grobelny (150.000 de euro) și Kacper Krzepisz (50.000 de euro).

În perioada petrecută la Aktobe, Andrei Vlad a bifat 28 de meciuri, a încasat 32 de goluri și a închis poarta în 9 partide.

La FCSB, portarul român a evoluat în 121 de meciuri, în care a primit 118 goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 49 de partide.

1 meci a jucat Andrei Vlad pentru naționala României, în 2021, sub comanda lui Mirel Rădoi, împotriva Georgiei, scor 1-2

