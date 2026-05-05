Fanii Stelei s-au opus AS47, reacție dură după asocierea lui Andrei Vochin cu Ziua Stelei: „Nu ne-am dorit lansarea cărții lui în Ghencea” » Reacția editurii

Asociația Steliștilor 1947, o organizație a suporterilor Stelei, a reacționat după ce lansarea cărții lui Andrei Vochin, „Super Steaua”, a fost asociată cu stadionul Steaua și cu Ziua Stelei.

Suporterii au transmis că nu și-au dorit ca evenimentul să aibă loc în Ghencea și nici ca Andrei Vochin să fie asociat, în acest context, cu Steaua.

Cartea „Super Steaua” este despre performanța Stelei din 7 mai 1986, când echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni în finala cu Barcelona, la Sevilla.

AS47, reacție dură după asocierea lui Andrei Vochin cu Ziua Stelei: „Nu ne-am dorit lansarea cărții lui în Ghencea”

„Noi, suporterii, nu ne-am dorit lansarea cărții lui Vochin la stadionul Steaua. Nu ni s-a părut potrivit ca o asemenea lansare să aibă loc de Ziua Stelei, la un meci al Stelei, în locul care pentru noi înseamnă casă, istorie și respect.

Cu siguranță, Vochine, tu ai «un sistem al tău de referințe», așa că poți lansa cartea și în fața sediului din Berceni, acolo unde îți este mai aproape «adevărul» despre Steaua, că nu contează ce au zis instanțele pentru voi.

Și, cu siguranță, pentru tine e chiar mai bine: acolo ai publicul și «ratingul» pe care ți-l dorești, căci despre asta e vorba în «sistemul vostru de referințe»”, a notat Asociația Steliștilor 1947, pe rețelele de socializare.

De ce se opun suporterii steliști asocierii cu Andrei Vochin: „Ignoră adevărul despre Steaua!”

Suporterii steliști au fost deranjați de pozițiile publice ale lui Andrei Vochin, care este consilierul președintelui FRF, în disputa dintre CSA Steaua și FCSB, în special de declarațiile prin care acesta a susținut accesul FCSB pe stadionul din Ghencea.

În 2023, Vochin a susținut ideea ca FCSB să fie primită în Ghencea, iar presa a relatat că oficialul FRF a cerut ca echipa lui Gigi Becali să poată juca pe Stadionul Steaua, conform orangesport.ro.

„Nu contestăm faptul că volumul poate conține povești interesante și nici nu spunem că o carte despre Steaua nu trebuie scrisă.

Problema noastră este alta: nu putem accepta o asociere în care semnatarul ignoră adevărul despre Steaua și se poziționează împotriva suporterilor Stelei, prin declarațiile și atitudinea lui, arătând că nu înțelege prezentul Stelei așa cum îl trăim noi.

Nu spunem că volumul ar fi greșit, vorbim despre principiu: Steaua nu poate fi folosită ca decor pentru promovări făcute din interes, iar suporterii nu sunt obligați să valideze astfel de demersuri doar pentru că se folosesc de numele clubului”, au mai notat suporterii steliști.

Chiar dacă pentru voi erau doar câteva sute de cărți vândute și o validare, adică nu mare lucru, pentru noi contează mai mult respectul față de club și față de oameni. Dacă autorul și editorul privesc Steaua doar prin prisma propriilor interese, atunci e clar de ce suporterii resping această asociere. AS47, în comunicatul emis

Suporterii Stelei au postat, în comentarii, și un fragment video dintr-un interviu acordat de Andrei Vochin pentru GSP, în care acesta afirmă că, din punctul său de vedere, echipa este cea alături de care se află cei mai mulți suporteri, indiferent de disputele juridice.

„Fiecare trebuie să aibă un sistem de referințe și, în momentul în care dai un răspuns pe o anumită temă, trebuie să ai în spate o logică și niște argumente.

Eu spun că, din punct de vedere juridic, până în momentul ăsta, FCSB e FCSB, Steaua e Steaua, că așa a stabilit instanța, și nu mă bag aici, nu e treaba mea, nu mă pricep.

Ceea ce cred eu, la mine, sistemul de referință, indiferent că e vorba de Steaua, de Craiova, de Rapid, de Dinamo, că și astea s-au scindat în fel de fel de echipe, echipa aia este cea alături de care sunt suporterii ”, a spus Vochin.

Reacția editurii: „Nu vom fi, cu siguranță, acolo unde nu suntem doriți”

Contactat de GOLAZO.ro, Andrei Vochin nu a dorit să comenteze situația. În schimb, a făcut-o editorul cărții Super Steaua, printr-o postare pe pagină de Facebook Editura Cuantic:

„Sunt momente în care realitatea bate orice scenariu editorial, orice plan de lansare a unei carti.

Pe 16 aprilie, am transmis oficial către CSA Steaua București intenția de a lansa cartea Supersteaua, pe 7 mai – ziua în care se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

Răspunsul primit ne-a surprins și ne-a dezamăgit: refuzul participării a fost motivat de o dispută personală mai veche (de fapt un banal schimb de replici de acum niste ani) între comandantul de acum al clubului și autorul cărții, Andrei Vochin.

În fața acestei situații, autorul a făcut un gest nobil: a acceptat ca lansarea să aibă loc în 7 mai la stadionul Steaua fără prezența sa, doar pentru ca această carte să ajungă acolo unde îi este locul – la stadion, la eroii de la Sevilla, lângă oamenii care au făcut istorie în fotbalul românesc.

Pentru mine, ca editor, rămâne o întrebare simplă și apăsătoare: cum ajunge o dispută personală să cântărească mai mult decât memoria unei performanțe unice?

Cum poate orgoliul unui comandant ajuns într-o functie publică, vremelnic, să umbrească un demers care nu aparține unui om, ci unei întregi generații?

Supersteaua nu este doar o carte. Este povestea unei echipe care a scris istorie în 1986, scrisă cu pasiunea unui autor care a crescut lângă stadion, care a trăit acest fenomen timp de zeci de ani.

Uneori - și mai ales în România - lucrurile mari, realizările, sunt puse în umbră de dispute mici!

Dar povestea Stelei rămâne! Și va fi spusă, indiferent de uși închise”.

Contactat de GOLAZO.ro, directorul editurii Cuantic, Hadrian Mateescu, a confirmat: „Nu vom fi, cu siguranță, acolo unde nu suntem doriți”.

