AC Milan și Como au remizat, scor 1–1, într-o restanță din etapa #24 a Serie A.

În timp ce Inter, formațe antrenată de Cristi Chivu, era chinuită de Bodo/Glimt (1-3), în turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, rivala AC Milan a găzduit-o pe Como, pe San Siro.

AC Milan rămâne la 7 puncte în spatele lui Inter

Nico Paz (21 de ani), fostul jucător de la Real Madrid, a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 32 al partidei.

Fotbalistul argentinian a profitat de o gafă a lui Mike Maignan, care a pasat fără să se uite.

AC Milan a alergat după egalare, pe care a obținut-o grație unei reușite semnate de Rafael Leao (26 de ani), în minutul 64.

Portughezul a înscris suberb, cu un lob de la marginea careului, în urma unei ieșiri eronate a portarului Jean Butez.

Finalul a fost unul tensionat, iar Massimiliano Allegri, antrenorul gazdelor a fost eliminat în minutul 80, în urma unui conflict cu staff-ul lui Como.

Până la final nu s-a mai întâmplat nimic, iar AC Milan a pierdut contactul cu rivala Inter.

În urma acestei remize, „diavolii” rămân pe locul 2, cu 54 de puncte, la 7 în spatele formației antrenate de Cristi Chivu. De partea cealaltă, Como este pe locul 6, cu 42 de puncte.

Motivul pentru care duelul AC Milan - Como a fost reprogramat

Inițial, partida trebuia să se joace la Perth, în Australia, pe 8 februarie, așa cum fusese stabilit inițial, însă totul s-a schimbat radical în momentul în care AFC, confederația asiatică, a impus anumite condiții pentru a găzdui meciul.

Ulterior, stadionul San Siro a devenit indisponibil pentru fotbal. Legendara arenă a găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă (6-22 februarie).

