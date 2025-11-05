Rămâne Mircea Lucescu? Omul lui Burleanu, detalii despre viitorul naționalei: „Negociem cu antrenorul câștigător”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să continue la națională și după campania de calificare la CM 2026.

Selecționerul are contract până la finalul acestor preliminarii, urmând ca angajamentul să se prelungească automat în cazul unei calificări la Mondialul din vara anului viitor.

Andrei Vochin, despre selecționerul naționalei: „Nea Mircea are contract până când vrea dumnealui”

După ce s-a vorbit despre o eventuală revenire a lui Edi Iordănescu la echipa națională, consilierul președintelui FRF a explicat cine este favorit să antreneze naționala în următoarea campanie.

„Nu (n.r. - Edi Iordănescu nu va reveni în vară), că suntem la Mondial și îl aveam pe domnul Mircea Lucescu antrenor.

După Mondial nu știu, să vedem cum ne comportăm la Mondial. Nea Mircea are contract până când vrea dumnealui.

În acte, contractul e până la Campionatul Mondial. De fapt, e până după preliminarii. Dacă se califică, atunci se prelungește contractul ”, a declarat Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

„Negociem cu antrenorul câștigător”

Consilierul lui Răzvan Burleanu a explicat că Mircea Lucescu va fi cel care va hotărî ce se va întâmpla cu banca tehnică a naționalei după CM 2026.

„După Mondial, vă dați seama, negociem cu antrenorul câștigător ca să continue mai departe. Nu va rămâne doar dacă domnia sa nu dorește, așa cum a fost în cazul lui Edi Iordănescu.

Dacă Mircea Lucescu decide să continue și după Mondial, atunci mergem cu antrenorul câștigător.

De ce să îl punem pe Edi? E el sau oricare altul. E o simpatie din partea noastră pentru Edi, mai ales pentru că s-au obținut niște rezultate ce nu au mai avut loc de mult timp. Merită să fie apreciat”, a mai spus Andrei Vochin.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

