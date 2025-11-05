Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri

Tinerilor sub 21 de ani le-ar putea fi interzisă participarea la jocuri de noroc, conform unui proiect de lege inițiat de deputații din coaliția de guvernare.

Se propune ca difuzarea de reclame la jocuri de noroc să fie interzisă nu doar la TV, ci și în mediul online între orele 06:00 - 24:00.

Deputatele Diana Stoica (USR) și Raluca Turcan (PNL) au anunțat, miercuri, că proiectele de lege au fost semnate de parlamentari de la toate partidele care formează coaliția de guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale.

Vârsta minimă pentru participarea la jocuri de noroc ar putea fi majorată de la 18 la 21 de ani

Diana Stoica a prezentat cifre îngrijorătoare: 25% dintre adolescenți joacă la păcănele înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Deputata a explicat că tinerii sub 21 de ani sunt mai vulnerabili în fața dependențelor decât adulții.

„Avem obligaţia să ne protejăm copiii de flagelul jocurilor de noroc. Ştim deja că păcănelele distrug vieţi şi distrug familii.

Ştiinţa a demonstrat că până în jurul vârstei de 21 de ani creierul copiilor nu este încă dezvoltat, în special zona responsabilă de controlul impulsurilor şi luarea deciziilor. Iar dependenţa te face să îţi pierzi controlul şi raţiunea.

Asta înseamnă că ei sunt şi mai vulnerabili decât adulţii în faţa acestei dependenţe. Şi asta ne obligă pe noi, ca legiuitori, să luăm toate măsurile necesare pentru a-i proteja”, a declarat Stoica, potrivit digi24.ro.

Cel mai recent studiu realizat în România ne arată încă o dată magnitudinea dramei naţionale pe care o trăim - 1 din 4 adolescenţi a jucat la aceste aparate ale morţii înainte de vârsta majoratului, iar debutul în jocurile de noroc are loc foarte devreme, înainte de vârsta de 14 ani. Diana Stoica, deputată USR

Ce s-a întâmplat în alte țări

Raluca Turcan a precizat că România s-ar alinia astfel practicilor din alte țări europene, unde rezultatele au fost sesizabile.

„În intervalul 18 - 21 de ani, tinerii sunt la începutul vieţii adulte, abia încep studiile universitare, intră pe piaţa muncii, se confruntă pentru prima dată cu responsabilităţi şi decizii financiare proprii.

În acelaşi timp, este o vârstă marcată de impulsivitate crescută, de nevoia de validare socială şi de tendinţa de a experimenta fără a înţelege complet consecinţele.

În faţa mecanismelor de marketing extrem de persuasive ale industriei jocurilor de noroc, aceşti tineri devin o ţintă uşoară. Prin ridicarea pragului de vârstă, îi protejăm într-o etapă vulnerabilă, oferindu-le timp să se maturizeze emoţional şi financiar”, a afirmat Turcan.

Ţări precum Portugalia, Grecia sau Republica Moldova au aplicat deja această măsură, constatând o scădere semnificativă a cazurilor de îndatorare timpurie şi a debutului dependenţelor de jocuri de noroc. Raluca Turcan, deputată PNL

Reclame doar noaptea, inclusiv online?

Se dorește și interzicerea difuzării de reclame la jocuri de noroc în mediul online în intervalul orar 06:00 - 24:00: „Adică exact în intervalul în care copiii şi tinerii sunt activi pe reţele sociale şi platforme digitale”, a explicat Turcan. Acum, o astfel de interdicție acționează doar pe TV, unde reclamele la jocuri de noroc pot fi difuzate doar după ora 23:00 sau doar în timpul unor transmisiuni ale unor competiții sportive în direct.

În plus, se propune ca influencerilor, sportivilor şi personalităţilor publice să le fie interzisă implicarea în campaniile de promovare ale industriei de gambling, așa cum a impus deja CNA.

„De ce? Pentru că, în mod evident, tinerii nu reacţionează la spoturi clasice, ci la modelele pe care le urmăresc zilnic pe internet (n.r. la mesajele vedetelor).

În momentul în care o figură populară recomandă sau «normalizează» pariurile, mesajul transmis este unul toxic: că jocurile de noroc sunt un comportament acceptabil, cool, chiar profitabil.

Legea extinde, astfel, actuala interdicţie existentă doar în spaţiul audiovizual, valabilă până la ora 23:00, şi o duce acolo unde copiii sunt cu adevărat prezenţi: în mediul online”, a mai spus deputata PNL.

De pe 6 octombrie, conform Codului Audiovizual, adoptat de CNA, vedetele, sportivii și influencerii nu mai pot face reclame la jocuri de noroc pe TV, radio și în mediul online.

„Metodologia va fi stabilită de CNA. Discuții cu CNA am avut. Am ajuns la concluzia că e nevoie de preluare în lege a unor măsuri luate de CNA în audio-vizual” , a explicat Raluca Turcan, întrebată de HotNews despre cum va fi stabilit cine este influencer și cine nu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport