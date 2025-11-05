„E nevoie ca Steaua să fie la locul corect” Suporterii steliști cer amânarea meciului de sâmbătă după decesul lui Emeric Ienei

Asociația Steliștilor 47 a cerut, astăzi, printr-un comunicat adresat clubului Steaua și FRF, amânarea meciului cu Muscelul Câmpulung.

Suporterii „militarilor” vor să fie prezenți la înmormântarea fostului antrenor.

Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, din cauza unor probleme multiple de sănătate.

Fanii steliști cer amânarea meciului cu Muscelul Câmpulung pentru a merge la înmormântarea lui Emeric Ienei

Asociația Steliștilor 47 a lansat o scrisoare deschisă către FRF și către clubul Steaua prin care cer amânarea partidei cu Muscelul Câmpulung, programată sâmbătă, în etapa #13 din Liga 2.

Fanii „militarilor” doresc ca toate persoanele care au legătură cu echipa să participe la înmormântarea antrenorului care în 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua:

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea.

„Federația Română de Fotbal, Steaua București: Amânați meciul cu Câmpulung!

Steaua trebuie să trimită oamenii la înmormântarea singurului antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Acolo este locul natural al Clubului Steaua București. Acolo este locul jucătorilor. Acolo este locul staff-ului. Acolo este locul oamenilor din club.

Acolo este locul nostru, al tuturor celor care recunoaștem valoarea reală, aceea care nu trece, care nu se negociază.

Pentru că asta este mai mare decât orice meci. Mai mare decât calendarul ligii. Mai mare decât 3 puncte. Mai mare decât orice miză sportivă imediată. Este o datorie morală și o responsabilitate identitară.

Singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cel mai greu trofeu pe care fotbalul românesc l-a atins vreodată. Ceva ce nimeni altcineva nu a mai făcut și, realist vorbind, este posibil să nu mai fie repetat niciodată.

Și dincolo de trofeu, a fost unul dintre foarte puținii oameni care au păstrat decența în spațiul public, în toate etapele vieții lui. Asta contează. Și asta trebuie onorat.

Steaua îi datorează prezență! Steaua îi datorează respect! Steaua îi datorează memorie! Amânați meciul cu Câmpulung și mergeți acolo. Istoria clubului are nevoie ca Steaua să fie la locul corect, în ziua aceea”, a transmis AS47, pe pagina oficială de Facebook.

Emeric Ienei, legenda clubului Steaua

Emeric Ienei și-a început cariera de fotbalist la Flamura Roșie Arad (actuala UTA), însă numele său este strâns legat de clubul Steaua.

Ajuns în curtea „militarilor” după două sezoane petrecute la Arad, Ienei a evoluat nu mai puțin de 12 ani pentru CCA București (actuala Steaua).

259 de meciuri a jucat Emeric Ienei pentru Steaua București

În cariera de fotbalist, Emeric Ienei a câștigat de 3 ori Liga 1 și a cucerit 4 Cupe ale României.

Retras din activitate în 1971, după un angajament la Kayserispor, Nea Imi a revenit, un an mai târziu, în Ghencea, ca antrenor secund.

A condus Steaua în 6 perioade diferite și a condus echipa spre cel mai important trofeu din vistiera clubului: Cupa Campionilor Europeni din 1986.

Pe lângă trofeul continental, Emeric Ienei a adus în Ghencea 5 titluri de campioană și 3 Cupe ale României.

Ultimul triumf a fost în Cupa României, în 1999. Atunci, „militarii” s-au impus, în finală, împotriva campioanei din acel sezon, Rapid București: 2-2, 4-2 după penalty-uri.

