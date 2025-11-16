FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica +20 foto
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica

Publicat: 16.11.2025, ora 18:22
  • Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la FIFA condițiile de organizare a partidei cu Bosnia, meci disputat la Zenica.
  • Mai mult, forul va semnala și comportamentul discriminatoriu al suporterilor bosniaci de pe parcursul partidei.

Pe parcursul meciului cu Bosnia, partidă pierdută de România cu 1-3, suporterii bosniaci au scandat în repetate rânduri „Țiganii, Țiganii”.

FRF va face reclamație la FIFA ca urmare a partidei cu Bosnia

În comunicatul său, FRF a explicat că „centralul” Michael Oliver a ales să intervină abia după ce team managerul României i-a semnalat că suporterii bosniaci au avut scandări rasiste repetate la adresa „tricolorilor”.

Mai mult, FRF explică faptul că lui Oliver i-a fost semnalată și a doua oară aceeași situație însă a ales să nu intervină, deși îi anunțase pe căpitanii ambelor formații că dacă situația se va repeta este posibilă oprirea temporară a partidei, conform procedurii în trei pași specifică acestor situații.

„În timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunțat declanșarea procedurii în trei pași, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii și solicitând match managerului efectuarea unui anunț oficial pentru oprirea scandărilor.

Anunțul a fost, într-adevăr, realizat (exclusiv în limba locală!), fiind întâmpinat cu fluierături care au confirmat, fără echivoc, că mesajul a fost receptat de public.

Spre finalul partidei, aceleași scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare, moment în care al patrulea oficial a fost informat din nou și, la rândul lui, i-a transmis centralului situația. Acesta a ales să nu intervină”, se arată în comunicatul FRF.

Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg
Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg

Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
Federația a oferit detalii și despre tratamentul forțelor de ordine asupra suporterilor români de la finalul partidei:

„Nu știm nici cauza oficială pentru care, la finalul partidei, suporterii români au fost evacuați într-un mod agresiv din stadion, într-o manieră care a semănat mai degrabă cu o procedură de evacuare de urgență decât cu încheierea unui eveniment sportiv.

Regretăm profund modul în care fanii români au fost tratați și considerăm că orice măsură de evacuare trebuie să respecte demnitatea spectatorilor, indiferent de scor, țară, stadion sau nivelul de tensiune acumulat”.

FRF, despre condițiile de disputare ale partidei: „Infrastructură teribilă”

Forul condus de Răzvan Burleanu va reclama condițiile de joc de la Zenica la comisia de disciplină a FIFA. Mai mult, FRF a oferit detalii despre stadionul Bilino Polje și a catalogat infrastructura arenei din Bosnia ca fiind „teribilă”:

„Federația Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregătește o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă!

Menționăm că, deși nu există o procedură concretă în regulamentul FIFA în acest sens, juriștii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi și pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicționale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiție fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal!”.

FRF a oferit și o reacție referitoare la bannerul afișat de suporterii români la Belgrad, cel în care ultrașii au elogiat un criminal de război, Ratko Mladic.

„Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero”, scria pe bannerul afișat lângă unul cu însemnele clubului Dinamo.

Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz) Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)
Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)

„Federația Română de Fotbal a luat act, cu regret, și de gestul câtorva suporteri români care, aflați în drum spre Bosnia și Herțegovina, au afișat un mesaj jignitor ce evoca un comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanității.

Respingem categoric și cu fermitate un astfel de comportament, care nu reprezintă nicidecum spiritul suporterilor români și nici valorile pe care dorim să le promovăm.

Astfel de manifestări, la fel ca și cele ale fanilor gazdă de la Zenica, sunt complet incompatibile cu ceea ce fotbalul ar trebui să ofere: respect și fair-play”, se mai arată în comunicatul FRF.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (18).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (18).jpg

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
