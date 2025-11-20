„Să fim optimiști” Andrei Vochin, după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026: „Stați liniștiți!”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu (41 de ani), a oferit o primă reacție după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

a oferit o primă reacție după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Partida din Turcia se va disputa pe 26 martie 2026, în timp ce meciul decisiv pentru calificarea la turneul final va avea loc pe 31 martie. Echipa noastră ar urma să joace tot în deplasare.

Andrei Vochin: „Să fim optimiști”

Oficialul FRF e încrezător după tragerea de la sorți desfășurată la Zurich.

Vochin a declarat că un atu important al „tricolorilor” este reprezentat de experiența acumulată de Mircea Lucescu în Turcia.

„Stați liniștiți! Când am picat în cea mai ușoară grupă posibilă eram în același studio. Aveam emoții. Speram să picăm cu Austria și Bosnia și am terminat în spatele lor, pe locul 3. De ce să nu fie acum invers? Să fim optimiști. Nu putea să fie o tragere ușoară.

La ce valoare are echipa României pe Transfermarkt (n.r 85,75 milioane de euro) era clar că nu putem juca cu o echipă mai slab cotată.

Singura mai slabă e Bosnia, dar Bosnia ne-a bătut de două ori, și acasă, și în deplasare. Eu nu mi-aș fi dorit, să fiu sincer, Turcia. La fel de mult mi-am dorit atunci grupa cu Austria.

Am zis că am câștigat jumătate de calificare atunci. Nea Mircea a fost și selecționer în Turcia. Cunoaște fotbalul turc mai bine decât orice antrenor român, e la bătaie cu Șumudică”, a declarat Andrei Vochin, potrivit fanatik.ro

România și Turcia s-au întâlnit ultima dată într-un meci oficial în anul 2013, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Atunci, Turcia se impunea, scor 2-0, la București, în timp ce „tricolorii” au câștigat în deplasare, scor 1-0, după un gol marcat de Gicu Grozav.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

