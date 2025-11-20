Caz șocant la lupte libere Un antrenor, suspectat că și-a agresat sexual și fizic eleva de 16 ani

Poliția Capitalei a informat că a fost sesizată cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale și fizice, persoana bănuită fiind chiar antrenorul său de lupte libere.

Poliția și procurorii au efectuat percheziţii domiciliare în Bucureşti.

Potrivit anchetatorilor, antrenorul de 42 de ani, ar fi profitat de încrederea și vârsta minorei. Cei doi ar fi susținut raporturi sexuale într-o locuinţă din Sectorul 5.

În timpul anchetei, poliţiştii au stabilit că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră, scrie news.ro.

Comunicatul emis de Poliția Capitalei

„Astăzi, 20 noiembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra unui minor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și lovire sau alte violențe.

În fapt, polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale și fizice, persoana bănuită fiind antrenorul acesteia de lupte libere.

Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, iar din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, profitând de vârsta minorei și de relația de încredere pe care aceasta o avea față de el, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5.

Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră.

În vederea completării materialului probator, astăzi, 20 noiembrie 2025, au fost efectuate patru percheziții domiciliare, bărbatul bănuit fiind depistat și condus la audieri. Față de acesta urmează a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor comise asupra unui minor din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și lovire sau alte violențe.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală, ce are ca scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul emis de Poliția Capitalei pe site-ul oficial.

