Liber la transfer pentru Dinamo? OFICIAL I s-a terminat împrumutul jucătorului dorit de „câini”

  • Andres Dumitrescu (24 de ani), jucătorul dorit de Dinamo, urmează să revină la Slavia Praga, după ce a fost împrumutat la Sigma Olomouc.
  • Fundașul stânga a jucat doar de 8 ori la campioana Cehiei în doi ani, fiind de mai multe ori împrumutat.

La începutul lunii decembrie, Dinamo și-a exprimat interesul pentru Andres Dumitrescu, care ar putea fi o opțiune serioasă pentru flancul stâng al apărării echipei pregătite de Zeljko Kopic.

Dinamo, cale liberă pentru transferul lui Andres Dumitrescu?

Cumpărat de Slavia Praga în 2023 de la Sepsi pentru un milion de euro, Andres Dumitrescu nu s-a impus la campioana Cehiei și a fost împrumutat de mai multe ori la alte echipe.

Ultimul club la care fundașul stânga a fost împrumutat este Sigma Olomouc, formației tot din prima ligă cehă, pentru care a jucat doar 5 meciuri.

Fundașul urmează să se întoarcă înapoi la Slavia Praga după împrumutul de la Sigma Olomouc, care a durat doar 6 luni, anunță sigmafotbal.cz.

De la transferul său la Slavia din 2023, Andres Dumitrescu a jucat în doar 8 meciuri pentru cehi. Acesta a mai fost împrumutat în două rânduri la fosta sa echipă, Sepsi.

Faptul că jucătorul român nu s-a impus la Slavia și a fost împrumutat în mai multe rânduri la Sepsi, dar și la Sigma Olomouc, o poate favoriza pe Dinamo.

Echipa pregătită de Zeljko Kopic l-ar dori pe Andres Dumitrescu pentru a întări flancul stâng al apărării, acolo unde Dinamo se bazează doar pe Raul Opruț.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Andres Dumitrescu, conform Transfermarkt

În campionatul intern, Andres Dumitrescu a evoluat doar pentru Sepsi, club pentru care a jucat 128 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 12 pase decisive.

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
