Iniesta a devenit antrenor FOTO. Destinație surprinzătoare pentru legenda Barcelonei: „Mi se pare locul ideal”

Andres Iniesta (42 de ani), fostul mare mijlocaș al Barcelonei, și-a început cariera de antrenor.

Spaniolul o va pregăti pe Gulf United, echipă care evoluează în liga secundă din Emiratele Arabe Unite.

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După ce a petrecut 16 ani în tricoul Barcelonei, Andres Iniesta a plecat în Japonia, la Vissel Kobe, în 2018.

A fost transferat ulterior de Emirates Club, din EAU, în tricoul căreia și-a încheiat cariera, în 2024.

Andres Iniesta și-a început cariera de antrenor. O va pregăti pe Gulf United

Luni, Iniesta a fost prezentat oficial de Gulf United, fiind prima formație din cariera de antrenor a fostului mijlocaș. Acesta deține licența A și continuă cursurile pentru a obține licența Pro.

„Vă prezentăm oficial noul nostru antrenor principal al primei echipe… Andrés Iniesta.

Campion mondial. Campion european. Unul dintre cei mai mari mijlocași ai generației sale.

Acum începe un nou capitol în cariera sa. Gulf United FC este mândră să îi ureze bun venit la clubul oamenilor din Dubai”, a transmis, luni, Gulf United, pe Facebook.

Gulf United a încheiat sezonul pe locul 10 în liga a doua din Emiratele Arabe Unite, cu 25 de puncte obținute în 28 de etape.

Clubul este fondat în anul 2019 și se axează pe dezvoltarea tinerilor jucători. Gulf United deține și mai multe academii de fotbal.

Andres Iniesta a oferit și o primă reacție după ce a devenit antrenorul echipei.

„Clubul Gulf United mi se pare locul ideal pentru a începe acest nou capitol.

Fotbalul mi-a oferit totul, iar acum vreau să ofer ceva înapoi prin antrenorat, prin învățare și prin munca de zi cu zi alături de tineri jucători care au foamea de performanță și talentul necesar pentru a ajunge departe”, a declarat spaniolul, conform dailysabah.com.

În tricoul Barcelonei, Andres Iniesta a cucerit 9 titluri, 6 Cupe ale Spaniei, 6 Supercupe, 4 Ligi ale Campionilor, 2 Supercupe ale Europei și 3 Mondiale ale Cluburilor.

674 de meciuri a jucat Andres Iniesta la Barcelona. A marcat 57 de goluri și a oferit 136 de pase decisive

Alături de naționala Spaniei, mijlocașul a câștigat Campionatul Mondial în 2010 și de două ori Campionatul European, în 2008 și 2012.

În 131 de meciuri a îmbrăcat tricoul Spaniei, reușind să marcheze 14 goluri și să ofere 30 de pase decisive.

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