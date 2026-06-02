Iniesta a devenit antrenor  FOTO. Destinație surprinzătoare pentru legenda Barcelonei: „Mi se pare locul ideal” +6 foto
Foto: Facebook/Gulf United
Campionate

Iniesta a devenit antrenor FOTO. Destinație surprinzătoare pentru legenda Barcelonei: „Mi se pare locul ideal”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 16:44
  • Andres Iniesta (42 de ani), fostul mare mijlocaș al Barcelonei, și-a început cariera de antrenor.
  • Spaniolul o va pregăti pe Gulf United, echipă care evoluează în liga secundă din Emiratele Arabe Unite.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a petrecut 16 ani în tricoul Barcelonei, Andres Iniesta a plecat în Japonia, la Vissel Kobe, în 2018.

A fost transferat ulterior de Emirates Club, din EAU, în tricoul căreia și-a încheiat cariera, în 2024.

Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”
Citește și
Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”
Citește mai mult
Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”

Andres Iniesta și-a început cariera de antrenor. O va pregăti pe Gulf United

Luni, Iniesta a fost prezentat oficial de Gulf United, fiind prima formație din cariera de antrenor a fostului mijlocaș. Acesta deține licența A și continuă cursurile pentru a obține licența Pro.

„Vă prezentăm oficial noul nostru antrenor principal al primei echipe… Andrés Iniesta.

Campion mondial. Campion european. Unul dintre cei mai mari mijlocași ai generației sale.

Acum începe un nou capitol în cariera sa. Gulf United FC este mândră să îi ureze bun venit la clubul oamenilor din Dubai”, a transmis, luni, Gulf United, pe Facebook.

Gulf United a încheiat sezonul pe locul 10 în liga a doua din Emiratele Arabe Unite, cu 25 de puncte obținute în 28 de etape.

Clubul este fondat în anul 2019 și se axează pe dezvoltarea tinerilor jucători. Gulf United deține și mai multe academii de fotbal.

Andres Iniesta a oferit și o primă reacție după ce a devenit antrenorul echipei.

„Clubul Gulf United mi se pare locul ideal pentru a începe acest nou capitol.

Fotbalul mi-a oferit totul, iar acum vreau să ofer ceva înapoi prin antrenorat, prin învățare și prin munca de zi cu zi alături de tineri jucători care au foamea de performanță și talentul necesar pentru a ajunge departe”, a declarat spaniolul, conform dailysabah.com.

Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United
Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United

Galerie foto (6 imagini)

Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United Andres Iniesta, noul antrenor al celor de la Gulf United. Foto: Facebook/Gulf United
+6 Foto
labels.photo-gallery

În tricoul Barcelonei, Andres Iniesta a cucerit 9 titluri, 6 Cupe ale Spaniei, 6 Supercupe, 4 Ligi ale Campionilor, 2 Supercupe ale Europei și 3 Mondiale ale Cluburilor.

674 de meciuri
a jucat Andres Iniesta la Barcelona. A marcat 57 de goluri și a oferit 136 de pase decisive

Alături de naționala Spaniei, mijlocașul a câștigat Campionatul Mondial în 2010 și de două ori Campionatul European, în 2008 și 2012.

În 131 de meciuri a îmbrăcat tricoul Spaniei, reușind să marcheze 14 goluri și să ofere 30 de pase decisive.

Citește și

„Nimic nu s-a schimbat” Sorana Cîrstea a luat decizia finală în privința retragerii, după eliminarea de la Roland Garros. Câți bani a câștigat la Paris
Tenis
16:00
„Nimic nu s-a schimbat” Sorana Cîrstea a luat decizia finală în privința retragerii, după eliminarea de la Roland Garros. Câți bani a câștigat la Paris
Citește mai mult
„Nimic nu s-a schimbat” Sorana Cîrstea a luat decizia finală în privința retragerii, după eliminarea de la Roland Garros. Câți bani a câștigat la Paris
Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”
Diverse
15:45
Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”
Citește mai mult
Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
antrenor Emiratele Arabe Unite Andres Iniesta gulf united
Știrile zilei din sport
&Icirc;n urmă cu o săptăm&acirc;nă, nu-l știa nimeni. Acum e la fel de cunoscut ca Mbappe și Lamine Yamal! Povestea incredibilă a unui experiment online
Campionatul Mondial
02.06
În urmă cu o săptămână, nu-l știa nimeni. Acum e la fel de cunoscut ca Mbappe și Lamine Yamal! Povestea incredibilă a unui experiment online
Citește mai mult
&Icirc;n urmă cu o săptăm&acirc;nă, nu-l știa nimeni. Acum e la fel de cunoscut ca Mbappe și Lamine Yamal! Povestea incredibilă a unui experiment online
Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
Nationala
02.06
Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
Citește mai mult
Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
„Boateng a semnat”  Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
Superliga
02.06
„Boateng a semnat” Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
Citește mai mult
„Boateng a semnat”  Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Nationala
02.06
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Citește mai mult
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:53
„M-am grăbit în fața porții” Florinel Coman, după revenirea la echipa națională sub comanda lui Hagi: „Mi-a oferit o mare încredere”
„M-am grăbit în fața porții” Florinel Coman, după revenirea la echipa națională sub comanda lui Hagi: „Mi-a oferit o mare încredere”
22:57
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
22:13
Cristian Geambașu Șantierul
Cristian Geambașu Șantierul
23:40
„Asta trebuie să facem” Louis Munteanu: „Meciul cu Georgia a fost un test bun pentru noi”
„Asta trebuie să facem” Louis Munteanu: „Meciul cu Georgia a fost un test bun pentru noi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Top stiri
Schimbare majoră în Liga 1  Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus 
Superliga
02.06
Schimbare majoră în Liga 1 Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus
Citește mai mult
Schimbare majoră în Liga 1  Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus 
Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Superliga
02.06
Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Citește mai mult
Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Cîrjan, pe masa de operație  Căpitanul lui Dinamo va suferi  trei intervenții chirurgicale în această vară
Superliga
02.06
Cîrjan, pe masa de operație Căpitanul lui Dinamo va suferi trei intervenții chirurgicale în această vară
Citește mai mult
Cîrjan, pe masa de operație  Căpitanul lui Dinamo va suferi  trei intervenții chirurgicale în această vară
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 52 rapid 23 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
03.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share