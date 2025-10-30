Se schimbă regulile. Mai mult VAR?! Se pregătesc modificări importante » Ce pedepse riscă jucătorii
Asistenții video (VAR) ar putea contesta al doilea cartonaș galben al arbitrilor Foto: Imago
Se schimbă regulile. Mai mult VAR?! Se pregătesc modificări importante » Ce pedepse riscă jucătorii

Theodor Jumătate
Publicat: 30.10.2025, ora 10:01
Actualizat: 30.10.2025, ora 10:01
  • Legile jocului ar putea fi modificate încă o dată pe 20 ianuarie 2026.
  • Atunci se va decide dacă Video Assistant Referee va avea o putere și mai mare în timpul meciurilor și dacă regula de 8 secunde se va extinde și la alte momente ale jocului.
  • Ce pedepse riscă jucătorii care trag de timp.

Alte schimbări ale regulilor fotbalului se profilează în viitorul imediat. International Board (IFAB), organismul care supervizează legile jocului, e gata să acționeze. Încă o dată.

Deocamdată, grupul consultativ IFAB a confirmat ce propuneri se vor face. Și, la reuniunea anuală din 20 ianuarie 2026, se va lua foarte probabil o decizie.

VAR ar putea influența și al doilea cartonaș galben

În primul rând, ar putea influența rolul Video Assistant Referee. E posibil să-i mărească puterea.

Momentan, VAR se pronunță asupra golurilor, loviturilor de pedeapsă, cartonașelor roșii directe și în cazurile de eroare de identitate.

IFAB le-ar putea permite asistenților video să acționeze din ianuarie și dacă se consideră că al doilea cartonaș galben a fost acordat incorect, o decizie care ar putea decide un meci, dezvăluie The Guardian și The Times.

În legătură cu protocolul asistentului video, s-a discutat că acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a interveni când se arată greșit al doilea cartonaș galben. International Board, conform The Times

Limită de timp pentru aruncările de la margine și auturile de poartă

Altă modificare probabilă e legată de aruncările de la margine și executarea auturilor de poartă.

Statisticienii de la Stats Perform au descoperit că, în primele luni ale acestui sezon de Premier League, numărul lansărilor lungi cu mâinile de la margine a fost mai mult decât dublu față de stagiunea precedentă.

3,44 de aruncări
lungi din tușă s-au înregistrat în medie pe meci în Premier League 2025-2026. Și doar 1,52 în 2024-2025

De asemenea s-a ajuns la concluzia că timpul de joc a scăzut în actualul campionat, ajungându-se la o medie de 54 de minute și 21 de secunde, cu 133 de secunde mai puțin față de sezonul anterior.

Într-o încercare de a accelera jocul și a reduce pierderea de timp, regula celor 8 secunde, aplicată din vară la momentele când portarul ține mingea în mână (echipa adversă primește corner dacă goalkeeperul trage de timp), ar putea fi luată în calcul și în cazurile aruncărilor de la margine și executării auturilor de poartă.

Ce pedepse s-ar da pentru tragere de timp

Jucătorul să vadă avertismentul arbitrului și, dacă depășește totuși cele 8 secunde, să fie pedepsit:

  • Pierderea posesiei la aruncările de la margine. 
  • Corner împotriva celui care întârzie reluarea jocului de la 6 metri. 

