„Sportul ca terapie” Shevchenko, despre importanța sportului în viața copiilor afectați de războiul din Ucraina

Andriy Shevchenko (49 de ani), președintele Federației Ucrainene de Fotbal, crede că sportul îi poate ajuta pe copiii din țara lui, măcinată de invazia Rusiei.

Câștigătorul Balonului de Aur din 2004 i-a avertizat pe jucătorii naționalei Ucrainei în legătură cu barajul din martie, contra Suediei.

Conflictul militar din Ucraina a început în februarie 2022 și este cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

„Sportul ca terapie”

Andriy Shevchenko se concentrează asupra sportului de masă și dorește ca fotbalul să fie o modalitate de vindecare a traumelor războiului.

„ Folosim sportul ca formă de terapie. Ne concentrăm în special pe copii: înțeleg pe deplin importanța sportului în viața lor ”, a spus președintele Federației Ucrainene de Fotbal, potrivit calciomercato.com.

Președintele forului național de la Kiev dorește să creeze un mediu sigur pentru copiii care vor să facă sport, în ciuda conflictului militar din Ucraina.

„Lucrăm din greu la protocoalele de siguranță pentru a proteja copiii. Trebuie să fim foarte atenți la locul în care se joacă, la ce oră se joacă.

Să ne asigurăm că, de îndată ce sună sirenele, găsesc rapid un refugiu sigur. Între drone și rachete, există întotdeauna pericole”, a continuat Shevchenko.

Andriy Shevchenko, avertisment pentru naționala Ucrainei înainte de barajul cu Suedia

Ucraina a reușit calificarea la barajul pentru Cupa Mondială din 2026, după ce a terminat grupa preliminară pe locul 2, cu 10 puncte.

Selecționata lui Serhyi Rebrov va întâlni Suedia, pe 26 martie 2026, în semifinala barajului pentru calificarea la turneul final din America de Nord.

Andriy Shevchenko a fost întrebat de presa din Italia, țară unde a evoluat timp de șapte sezoane la AC Milan, despre șansele Ucrainei de a învinge naționala scandinavă.

„Orice este posibil: depinde de cum ajungem acolo. Am demonstrat că suntem competitivi, dar Suedia este o echipă puternică, chiar dacă nu s-a descurcat bine în calificări .

Are jucători valoroși. Și în două luni, dinamica și situațiile se pot schimba”, a spus câștigătorul Balonului de Aur 2004.

În cazul în care Ucraina va învinge Suedia, va disputa meciul decisiv al barajului împotriva câștigătoarei dintre Polonia și Albania.

11 iunie 2026 - 19 iulie 2026 este perioada în care se va desfășura Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport