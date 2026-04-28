„M-am simțit exclus, prost!” Pleacă Marica de la Farul? Nou mesaj pentru Gică Popescu: „Un parteneriat trebuie să fie bazat pe încredere”
Ciprian Marica și Gică Popescu/ Foto: sportpictures.eu
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 20:34
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 20:44

Stoica a preluat banca „marinarilor” după ce Ianis Zicu (42 de ani) a ales să demisioneze, în urma eșecului cu Hermannstadt.

Acționar la Farul, Marica s-a declarat surprins când a aflat de numirea fostului antrenor de la CSM Reșița.

 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Ciprian Marica: „M-am simțit exclus, prost!

Fostul atacant nu a trecut peste acest eveniment nici la două săptămâni de la numirea lui Stoican și susține că va avea o discuție cu Gică Popescu, pentru a decide ce este de făcut în continuare.

„Da, recunosc că nu mi-a convenit! Și că m-am simțit exclus, prost. Dar voi avea o discuție cu Gică Popescu, probabil zilele următoare, să vedem ce e de făcut.

Noi aveam niște ședințe ale acționarilor, se discutau lucrurile și deciziile clubului.

Eu cred că un parteneriat trebuie să fie bazat pe încredere în primul rând și nu pe insinuări fără o bază solidă sau pe înțepături. Cred că lucrurile trebuie să fie bazate pe încredere și pe corectitudine. Așa cum au fost până la un anumit punct”, a declarat Ciprian Marica, citat de digisport.ro.

Acționariatul Farului, după ce Hagi a cedat 70% din acțiuni lui Gică Popescu:

  • Gheorghe Popescu – 70%
  • Gheorghe Hagi – 10%
  • Ciprian Marica – 10%
  • R10 Events LLC (Rivaldinho) – 10%

Gică Popescu: „Credeți că noi ne spălăm rufele în public?

La scurt timp după ce Marica s-a plâns prima dată că nu a fost consultat cu privire la numirea lui Stoican, Gică Popescu declara:

„Nu sunt multe de spus. Am avut o conferință de presă ieri. Voi credeți că noi ne spălăm rufele în public? Nu vom face asta. Este partenerul meu. Nu sunt probleme, totul este minunat”.

În două meciuri cu Stoican pe bancă, Farul a bifat o înfrângere (2-3 cu FCSB) și un rezultat de egalitate (0-0 cu UTA Arad).

În acest moment, „marinarii” sunt pe locul 12, cu 24 de puncte, unul mai mult decât Petrolul, formație care se află pe poziție de baraj pentru menținere/promovare în Liga 1.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad632*
9FC Botoșani631
10Oțelul Galați628
11Csikszereda627*
12Farul Constanța624*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București611

*beneficiază de rotunjire

„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
