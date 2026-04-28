„M-am simțit exclus, prost!” Pleacă Marica de la Farul? Nou mesaj pentru Gică Popescu: „Un parteneriat trebuie să fie bazat pe încredere”

Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar de la Farul, este în continuare deranjat de faptul că nu a fost consultat la momentul numirii lui Flavius Stoican (49 de ani).

Stoica a preluat banca „marinarilor” după ce Ianis Zicu (42 de ani) a ales să demisioneze, în urma eșecului cu Hermannstadt.

Acționar la Farul, Marica s-a declarat surprins când a aflat de numirea fostului antrenor de la CSM Reșița.

Ciprian Marica: „M-am simțit exclus, prost!”

Fostul atacant nu a trecut peste acest eveniment nici la două săptămâni de la numirea lui Stoican și susține că va avea o discuție cu Gică Popescu, pentru a decide ce este de făcut în continuare.

„Da, recunosc că nu mi-a convenit! Și că m-am simțit exclus, prost. Dar voi avea o discuție cu Gică Popescu, probabil zilele următoare, să vedem ce e de făcut.

Noi aveam niște ședințe ale acționarilor, se discutau lucrurile și deciziile clubului.

Eu cred că un parteneriat trebuie să fie bazat pe încredere în primul rând și nu pe insinuări fără o bază solidă sau pe înțepături. Cred că lucrurile trebuie să fie bazate pe încredere și pe corectitudine. Așa cum au fost până la un anumit punct”, a declarat Ciprian Marica, citat de digisport.ro.

Acționariatul Farului, după ce Hagi a cedat 70% din acțiuni lui Gică Popescu:

Gheorghe Popescu – 70%

Gheorghe Hagi – 10%

Ciprian Marica – 10%

R10 Events LLC (Rivaldinho) – 10%

Gică Popescu: „Credeți că noi ne spălăm rufele în public?”

La scurt timp după ce Marica s-a plâns prima dată că nu a fost consultat cu privire la numirea lui Stoican, Gică Popescu declara:

„Nu sunt multe de spus. Am avut o conferință de presă ieri. Voi credeți că noi ne spălăm rufele în public? Nu vom face asta. Este partenerul meu. Nu sunt probleme, totul este minunat”.

În două meciuri cu Stoican pe bancă, Farul a bifat o înfrângere (2-3 cu FCSB) și un rezultat de egalitate (0-0 cu UTA Arad).

În acest moment, „marinarii” sunt pe locul 12, cu 24 de puncte, unul mai mult decât Petrolul, formație care se află pe poziție de baraj pentru menținere/promovare în Liga 1.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Oțelul Galați 6 28 11 Csikszereda 6 27* 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11

*beneficiază de rotunjire

