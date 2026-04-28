„Vor veni minimum 6 jucători” Gigi Becali anunță schimbări la FCSB + Un jucător important se întoarce la echipă

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre campania de transferuri care va avea loc în vară.

Finanțatorul echipei a anunțat schimbări importante la nivelul lotului, dar a vorbit și despre revenirea unui fost fotbalist important al campioanei.

După sezonul sub așteptări făcut de echipă, Becali este pregătit să investească masiv în această vară, pentru a readuce echipa pe primele locuri ale campionatului, în sezonul viitor.

Gigi Becali: „Vor veni minimum 6 jucători”

Despre ce va urma în vară la FCSB, Gigi Becali a declarat:

„M-a întrebat MM ce transferuri căutăm pentru la vară. I-am zis, fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central - un șesar neapărat, poate și fundaș central, dar mai e și Lixandru acolo, pe care-l folosim.

E posibil să luăm și acolo sau poate prelungim cu Mihai Popescu, poate cu Graovac. Avem 4 fundași centrali, revine și Ngezana. Mai luăm un vârf și o extremă. Miculescu poate juca stânga-dreapta, Cisotti la fel, dar vreau să avem o extremă dreapta, acolo n-avem.

Dacă vrei să-l schimbi pe Miculescu, cu cine joci? Vor veni minimum 6 jucători. Dar jucători, nu așa, să ne luăm ca să ne distrăm” .

7 este locul ocupat de FCSB în acest moment, în campionat

În continuarea discursului său, Gigi Becali a vorbit și despre o posibilă revenire la echipă a lui Adrian Șut, fotbalist care nu s-a adaptat la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.

„Îl luăm înapoi pe Șut, ce să facem? (n.r. - râde) Nu prea s-a acomodat.

Vreau unul mai iute, mai rapid, mai agresiv. Uite, Joao Paulo îmi place, nu fuge de joc, vine să primească mingea, are tehnică, încredere în el, are atingeri, se întâlnește cu mingea.

Eu le spun «Nu vă mai ascundeți de minge că vă văd și nu mai jucați!»”, a mai declarat Gigi Becali, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Citește și

