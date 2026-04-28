„Vor veni minimum 6 jucători" Gigi Becali anunță schimbări la FCSB + Un jucător important se întoarce la echipă
Gigi Becali FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Vor veni minimum 6 jucători" Gigi Becali anunță schimbări la FCSB + Un jucător important se întoarce la echipă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 20:55
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 20:55
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre campania de transferuri care va avea loc în vară.
  • Finanțatorul echipei a anunțat schimbări importante la nivelul lotului, dar a vorbit și despre revenirea unui fost fotbalist important al campioanei.

După sezonul sub așteptări făcut de echipă, Becali este pregătit să investească masiv în această vară, pentru a readuce echipa pe primele locuri ale campionatului, în sezonul viitor.

Gigi Becali: „Vor veni minimum 6 jucători”

Despre ce va urma în vară la FCSB, Gigi Becali a declarat:

„M-a întrebat MM ce transferuri căutăm pentru la vară. I-am zis, fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central - un șesar neapărat, poate și fundaș central, dar mai e și Lixandru acolo, pe care-l folosim.

E posibil să luăm și acolo sau poate prelungim cu Mihai Popescu, poate cu Graovac. Avem 4 fundași centrali, revine și Ngezana. Mai luăm un vârf și o extremă. Miculescu poate juca stânga-dreapta, Cisotti la fel, dar vreau să avem o extremă dreapta, acolo n-avem.

Dacă vrei să-l schimbi pe Miculescu, cu cine joci? Vor veni minimum 6 jucători. Dar jucători, nu așa, să ne luăm ca să ne distrăm”.

7
este locul ocupat de FCSB în acest moment, în campionat

În continuarea discursului său, Gigi Becali a vorbit și despre o posibilă revenire la echipă a lui Adrian Șut, fotbalist care nu s-a adaptat la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.

„Îl luăm înapoi pe Șut, ce să facem? (n.r. - râde) Nu prea s-a acomodat.

Vreau unul mai iute, mai rapid, mai agresiv. Uite, Joao Paulo îmi place, nu fuge de joc, vine să primească mingea, are tehnică, încredere în el, are atingeri, se întâlnește cu mingea.

Eu le spun «Nu vă mai ascundeți de minge că vă văd și nu mai jucați!»”, a mai declarat Gigi Becali, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

F0TO. Imagini de la FCSB - Petrolul Ploiești, scor 3-1

FCSB - Petrolul Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

gigi becali liga 1 TRANSFERURI play out fcsb Adrian Șut
Top stiri
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
Superliga
28.04
„Mi-am revăzut băieții” VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine”
Citește mai mult
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Superliga
28.04
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Citește mai mult
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Special
28.04
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Citește mai mult
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
B365
28.04
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
Citește mai mult
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 49 rapid 54 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share