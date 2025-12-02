„O, Doamne! Nu pot să refuz” Andy Murray, despre prima zi ca antrenor al lui Novak Djokovic și situația jenantă în care a fost pus

Andy Murray (38 de ani), fost jucător de tenis cu 3 trofee de Grand Slam cucerite, a vorbit despre prima sa zi în calitate de antrenor al lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).

Scoțianul a povestit despre situația jenantă în care a fost pus chiar în startul colaborării cu tenismenul sârb.

În noiembrie 2024, la doar patru luni după ce se retrăsese din activitate, Andy Murray a devenit antrenorul lui Novak Djokovic.

Colaborarea dintre cei doi foști adversari s-a încheiat după doar 6 luni, în luna mai a acestui an.

Andy Murray, despre prima zi ca antrenor al lui Djokovic: „Am rămas fără cuvinte”

În cadrul unui interviu pentru The Tennis Podcast, Andy Murray a vorbit despre situația jenantă în care a fost pus chiar în prima zi ca antrenor al lui Novak Djokovic.

„După sesiunea de tenis, preparatorul său fizic mi-a spus: «Novak va face o alergare lungă și lentă în parc, te-ar deranja dacă te alături?».

Am zi «o, Doamne». Nu mai alergasem de când aveam 25 de ani. Pe teren am alergat, dar niciodată ca parte a antrenamentului meu.

M-am gândit: «Este prima mea zi de lucru, nu pot să refuz, nu pot să fac asta». Am răspuns: «Da, nu-i nimic».

Țineți cont că nu m-am mai menținut în formă de când m-am retras. Am mai făcut sport, dar nu foarte mult. Le-am spus asta, iar ei mi-au răspuns: «Nu-i nimic, va fi o alergare ușoară».

A alergat cam 50 de minute într-un parc. Erau câteva dealuri, iar ritmul era foarte lent”, a precizat Andy Murray, conform thesun.co.uk.

46 de titluri a cucerit Andy Murray de-a lungul carierei. A fost de două ori campion olimpic (2012, 2016)

Andy Murray: „Mi s-a înțepenit gamba”

Apoi fostul tenismen scoțian a precizat:

„După vreo patru sau cinci minute, am început să simt crampe la gamba stângă. M-am gândit: «O, nu!», dar nu puteam spune nimic, pentru că era jenant.

După cele 50 de minute aveam dureri foarte mari. Când am terminat, i-am spus echipei lui: «Am nevoie de ajutorul vostru».

Simțeam că n-am cum să mă opresc. Nu voiam să creadă cineva cu care a jucat atâta timp are dificultăți în a se antrena cu el după cinci minute.

Am rezistat, dar a fost un moment destul de jenant pentru mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate că nu alergasem de ceva vreme, poate că eram deshidratat sau poate că eram emoționat. Am fost atât de lent, încât a fost jenant”, a adăugat Andy Murray, conform sursei citate.

3 titluri de Grand Slam a cucerit Andy Murray în carieră: US Open (2012), Wimbledon (2013, 2016)

Andy Murray, despre colaborarea cu Djokovic: „Mă bucur că am făcut-o ”

Andy Murray nu regretă că l-a antrenat pe Novak Djokovic, chiar dacă cei doi au colaborat puțin timp.

„Mă bucur că am făcut-o. A fost o experiență extraordinară. Am învățat câteva lucruri. Evident, nu a durat prea mult. Am dat tot ce am avut, am încercat din răsputeri să-l ajut.

După accidentare, au fost cu siguranță câteva luni dificile pentru el și cred că și pentru echipă și pentru noi toți.

Am fost dezamăgit că nu am obținut rezultatele pe care mi le-aș fi dorit pentru el, dar am învățat multe despre ce înseamnă să fii antrenor.

Pentru că te arunci cu capul înainte, descoperi punctele tale forte și slabe ca antrenor și lucrurile la care poate trebuie să mai lucrezi”, a concluzionat Andy Murray.

Sub comanda lui Andy Murray, Novak Djokovic a ajuns până în semifinalele Australian Open, unde trebuia să joace împotriva lui Alexander Zverev. Sârbul a fost nevoit să se retragă din turneu din cauza unei accidentări.

De asemenea, Djokovic a fost eliminat în primul tur la următoarele 4 din 5 turnee la care a participat.

Andy Murray s-a retras în august 2024, după ce a pierdut alături de Dan Evans în „sferturile” turneului olimpic de dublu, 2-6, 4-6 cu americanii Taylor Fritz - Tommy Paul.

Ultimul meci al lui Andy Murray

